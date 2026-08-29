Νέα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας πραγματοποίησαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, με επίκεντρο τον χώρο ιατρικών εγκαταστάσεων. Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, στο στόχαστρο βρέθηκε διοικητής της Χαμάς, την ώρα που οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές καταγράφουν τρεις νεκρούς από έτερες επιθέσεις στον θύλακα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του στρατού, ο οποίος δεν προχώρησε στην κατονομασία του στελέχους, ούτε διευκρίνισε αν έπεσε νεκρός, ο διοικητής του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος «κρυβόταν μέσα στον χώρο» του νοσοκομείου των Μαρτύρων Αλ Άκσα, στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλα της κεντρικής Γάζας. Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι ο συγκεκριμένος άνδρας «ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του Τσαχάλ (στρατού) και των Ισραηλινών πολιτών» και χτυπήθηκε σε κτήριο παρακείμενο των κεντρικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου.

Από την πλευρά της, η διοίκηση του νοσοκομείου ανέφερε τον τραυματισμό τριών ατόμων έπειτα από ισραηλινή επίθεση πλησίον αποθήκης που γειτνιάζει με τη μαιευτική πτέρυγα. Ο ισραηλινός στρατός αντέτεινε πως έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για να «περιορίσει τους κινδύνους για τους αμάχους», υπογραμμίζοντας ότι δύο 24ωρα νωρίτερα είχε προειδοποιήσει τις Αρχές της Γάζας να «σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις ιατρικές εγκαταστάσεις για τρομοκρατικούς σκοπούς». Νωρίτερα, το ίδιο νοσοκομείο είχε γνωστοποιήσει τον θάνατο ενός ατόμου από ισραηλινά πυρά στα ανατολικά της πόλης, πληροφορία που ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι ελέγχει.

Θύματα εν μέσω εκεχειρίας

Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό στην πόλη της Γάζας, η ελεγχόμενη από τη Χαμάς πολιτική προστασία έκανε λόγο για δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες μετά από πλήγμα κοντά σε κυκλικό κόμβο στη συνοικία Τελ αλ Χάουα. Κληθείς να σχολιάσει το συμβάν στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι η επιχείρηση στην περιοχή αφορούσε την εξουδετέρωση ενός «πράκτορα του στρατού».

Το μπαράζ των επιθέσεων και η προέλαση των ισραηλινών δυνάμεων συνεχίζονται αμείωτα, παρά την υπό αμερικανική αιγίδα εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025. Η ισραηλινή πλευρά επιμένει στην ανάγκη εξάλειψης κάθε απειλής από τη Χαμάς, επικαλούμενη την άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε την αφορμή του πολέμου.

Από την έναρξη της εκεχειρίας, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν αφήσει πίσω τους τουλάχιστον 1.313 νεκρούς, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας (το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς), αριθμό που ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστο. Το ίδιο διάστημα, το Ισραήλ έχει καταγράψει την απώλεια πέντε στρατιωτών στις τάξεις του, καθώς και τον θάνατο ενός συμβασιούχου πολιτικού υπαλλήλου.