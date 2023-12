Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρθηκε σε «σπαρακτικές» μαρτυρίες που συγκέντρωσε χθες Δευτέρα ομάδα του σε νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου διακομίστηκαν θύματα του βομβαρδισμού στον καταυλισμό προσφύγων αλ Μαγάζι.

«Ομάδα του ΠΟΥ άκουσε σπαρακτικές αφηγήσεις από το ιατρικό προσωπικό και θύματα για τα δεινά που προκάλεσαν οι εκρήξεις», ανέφερε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ο επικεφαλής του οργανισμού υγείας του ΟΗΕ, μέσω X (του πρώην Twitter).

«Παιδί έχασε όλη του την οικογένεια στον βομβαρδισμό του καταυλισμού. Νοσηλεύτρια του νοσοκομείου υπέστη την ίδια απώλεια, όλη της η οικογένεια σκοτώθηκε», πρόσθεσε.

More scenes are emerging from the Maghazi refugee camp after heavy Israeli bombardment. At least 106 people were killed, according to the Hamas-run health ministry in Gaza.

Sky's @nicole_reporter reports on the latest deadly airstrike in Gaza 🔗 https://t.co/nfUJSedJ96 pic.twitter.com/a13E5WDlgk

