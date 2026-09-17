Οι διασώστες στη Γάζα ολοκλήρωσαν σήμερα τις έρευνες στα ερείπια μιας πολυκατοικίας που είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από βόμβα και κατέρρευσε χθες (16/9), όπου 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 45 διασώθηκαν κάτω από μπάζα, δήλωσε Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Σχεδόν έναν χρόνο αφότου μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός έβαλε τέλος στις σφοδρές συγκρούσεις στη Γάζα, η ανοικοδόμηση του ρημαγμένου από τον πόλεμο παλαιστινιακού θύλακα δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Τα περισσότερα κτήρια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα ή έχουν κατεδαφιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, και σχεδόν όλα τα υπόλοιπα έχουν υποστεί ζημιές.

Ο πληθυσμός των περισσότερων από δύο εκατομμύρια κατοίκων ζει περιορισμένος στο ένα τρίτο του θύλακα και στεγάζεται κυρίως σε αυτοσχέδια αντίσκηνα ή σε υπερπλήρη δωμάτια σε κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές.

Μπουλντόζες βρίσκονταν και σήμερα επί το έργον στο σημείο, απομακρύνοντας μπάζα για να προετοιμάσουν το έδαφος για να στηθούν αντίσκηνα, όπου επιζώντες από περίπου 110 ανθρώπους που ζούσαν στο κτήριο μπορούν να στεγαστούν. Κάτοικοι περπατούσαν ανάμεσα στα ερείπια μαζεύοντας τα υπάρχοντά τους μεταξύ των οποίων τρόφιμα.

«Πάθαμε σοκ από τη σκηνή που αντικρύσαμε. Φανταστείτε να βλέπετε τα μέλη της οικογένειάς σας κάτω από τα ερείπια, κάποιοι από αυτούς διαμελισμένοι, άλλοι σκοτωμένοι», δήλωσε ο Νάντερ ελ Ετζλάχ, ένας επιζών που πολλοί συγγενείς του σκοτώθηκαν στην κατάρρευση του κτηρίου.

Ο ελ Ετζλάχ είπε πως η οικογένεια είχε μετακομίσει στο κτίριο επειδή δεν μπορούσε να βρει άλλο καταφύγιο. Μόνο αν βρεθεί λύση για να παρασχεθούν στους εκτοπισμένους νέα καταλύματα, η κατάρρευση δεν θα είναι η τελευταία, πρόσθεσε.

«Χάσαμε την οικογένειά μας, υπάρχουν ακόμη πολλοί άνθρωποι που η τύχη τους αγνοείται μέχρι σήμερα. Υπάρχουν πολλά κτήρια στη Γάζα, μέχρι τώρα, που είναι στο όριο της κατάρρευσης», τόνισε ο Νάντερ ελ Ετζλάχ.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της παλαιστινιακής υπηρεσίας πολιτικής άμυνας στη Γάζα, δήλωσε στο Reuters πως οκτώ παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών και περίπου οι μισοί τραυματίες είναι επίσης παιδιά.

«Δεν έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό. Παρόλα αυτά, τα συνεργεία διάσωσης έκαναν ηρωική δουλειά και διέσωσαν 45 ανθρώπους κάτω από τα ερείπια και τους μετέφεραν σε νοσοκομεία», δήλωσε ο Μπασάλ τηλεφωνικώς στο Reuters από τη Γάζα.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και αξιωματούχοι του ΟΗΕ επιρρίπτουν την ευθύνη στους περιορισμούς που επιβάλλει το Ισραήλ στη Γάζα για την έλλειψη βαρέων μηχανημάτων που θα μπορούσαν να καθαρίσουν την περιοχή από τα ερείπια και να ξαναχτίσουν σπίτια. Το Ισραήλ λέει ότι οι περιορισμοί του έχουν στόχο να αποτρέψουν το ενδεχόμενο ο εξοπλισμός να πέσει στα χέρια οργανώσεων μαχητών.

Οι παλαιστινιακές αρχές λένε ότι περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα η οποία ξεκίνησε αφότου μαχητές της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σκότωσαν 1.200 ανθρώπους σε μια επίθεση στο νότιο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ πέρυσι προβλέπει την ανοικοδόμηση της περιοχής, όμως δεν έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος ενώ οι διαπραγματευτές δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν στους όρους για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.