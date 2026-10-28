Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, με νέες επιθέσεις να καταγράφονται σε διαφορετικές τοποθεσίες του παλαιστινιακού θύλακα και να αφήνουν πίσω τους ανθρώπινες απώλειες.

Οι τοπικές υγειονομικές αρχές και τα σωστικά συνεργεία τέθηκαν εκ νέου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή τραυματιών.

Σύμφωνα με επίσημες αναφορές από τις υπηρεσίες άμεσης δράσης και νοσοκομειακές πηγές της περιοχής, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως συνέπεια των ισραηλινών πληγμάτων.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίσθηκαν, ορισμένοι σοβαρά» από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας του εδάφους που ελέγχεται από την παλαιστινιακή Χαμάς.

Το τοπικό νοσοκομείο επιβεβαίωσε πως παρέλαβε τρία πτώματα και 15 τραυματίες.

Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από πλήγμα στο Χαν Γιουνίς, επίσης στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, πρόσθεσε η υπηρεσία πολιτικής άμυνας.

Ο ισραηλινός στρατός, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, υποστήριξε ότι «στοχοθέτησε τρομοκράτες» προσθέτοντας ότι επιπλέον πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα.