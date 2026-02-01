Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή του να τερματίσει τις δραστηριότητες της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) στη Λωρίδα της Γάζας έως τις 28 Φεβρουαρίου, επικαλούμενο τη μη συμμόρφωση της οργάνωσης με διοικητικές υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Διασποράς, το οποίο είναι αρμόδιο για την καταχώριση και εποπτεία των ανθρωπιστικών οργανώσεων, η απόφαση ελήφθη επειδή οι MSF αρνήθηκαν να παραδώσουν τον κατάλογο των Παλαιστινίων εργαζομένων τους, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς που ισχύουν για όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι η μη κυβερνητική οργάνωση υποχρεούται να διακόψει τις επιχειρήσεις της και να αποχωρήσει από τη Λωρίδα της Γάζας έως τις 28 Φεβρουαρίου.