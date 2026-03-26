Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα κατά καταυλισμού εκτοπισμένων στη Ντέιρ αλ Μπάλα. Ο Αμπντούλ Ραχμάν Κάνμπουρ, 22 ετών, έχασε τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι επτά, σύμφωνα με το νοσοκομείο των Μαρτύρων του αλ Ακσά.

Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να δηλώσει ότι επαληθεύει τις πληροφορίες, ενώ οπτικό υλικό δείχνει σκηνές φλεγόμενων καταυλισμών και πυκνό καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

Η Σουχάιλα Χαλίλ, 57χρονη εκτοπισμένη που ζει σε κοντινή σκηνή, αφηγήθηκε ότι προειδοποιητικά πυρά ακολούθησαν από τεράστια έκρηξη, με συντρίμμια να πέφτουν στον καταυλισμό και να τραυματίζουν πολλούς.

Αν και η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, οι επιθέσεις του Ισραήλ συνεχίζονται, ενώ η Χαμάς και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός έχει εμπλακεί σε δύο μέτωπα, τόσο με το Ιράν όσο και με τον Λίβανο, γεγονός που δεν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά πολιτών στη Γάζα.

Από την 10η Οκτωβρίου τουλάχιστον 689 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, αριθμοί που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει πέντε απώλειες στις τάξεις του.

Παρά τις δυσκολίες επαλήθευσης ανεξάρτητων στοιχείων λόγω περιορισμών στα μέσα ενημέρωσης, η κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον αμάχων εγείρει σοβαρά ερωτήματα για παραβίαση διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Η κατάσταση υπογραμμίζει μια δυσαρέσκεια της διεθνούς κοινότητας: ενώ το Ισραήλ επικεντρώνεται σε δύο μεγάλα μέτωπα, οι βομβαρδισμοί κατά αμάχων στη Γάζα συνεχίζονται, αφήνοντας πίσω θανάτους και τραυματισμούς σε πολίτες που ζουν ήδη υπό ακραία επισφαλείς συνθήκες.