Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, σε ένα ακόμη επεισόδιο βίας που θέτει σε δοκιμασία την ήδη εύθραυστη εκεχειρία. Ανάμεσα στα θύματα φέρονται να βρίσκονται και παιδιά.

Στην Πόλη της Γάζας, αεροπορική επιδρομή έπληξε διαμέρισμα πολυώροφου κτιρίου, σκοτώνοντας τρία παιδιά και δύο γυναίκες, σύμφωνα με συγγενή της οικογένειας και το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA. Βίντεο από το σημείο δείχνουν κατεστραμμένους και μαυρισμένους τοίχους, με συντρίμμια σκορπισμένα τόσο μέσα στο διαμέρισμα όσο και στον δρόμο.

«Βρήκαμε τις τρεις μικρές ανιψιές μου στον δρόμο. Μιλάνε για κατάπαυση του πυρός… τι έφταιξαν αυτά τα παιδιά; Τι κάναμε εμείς;» δήλωσε συγκλονισμένος ο Σάμερ αλ-Άτμπας, συγγενής των θυμάτων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, σύμφωνα με το WAFA, άλλη αεροπορική επιδρομή έπληξε αντίσκηνο στη Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι άμαχοι.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξετάζει τις πληροφορίες, χωρίς να επιβεβαιώσει άμεσα εάν πραγματοποίησε αεροπορικά πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακα.