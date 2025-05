Η πολιτική προστασία καταμέτρησε 120 νεκρούς την Πέμπτη 15/5, από νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πολιορκημένη κι ερειπωμένη Λωρίδα της Γάζας, όπου ΜΚΟ υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ διαβεβαίωσε πως ετοιμάζεται να διανείμει βοήθεια ως το τέλος του μήνα.

Israel has dropped almost 80,000 tons of explosives – this means that Israel has dropped ~36 kilograms of explosives on Gaza for every man, woman, and child.

This is what genocide looks like. pic.twitter.com/bRTnvHISei

— Mohamad Safa (@mhdksafa) May 15, 2025