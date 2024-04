Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και επτά παιδιά, και άλλοι 25 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό των ισραηλινών δυνάμεων στον προσφυγικό καταυλισμό Al-Maghazi, στην κεντρική Γάζα, την Τρίτη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ γίνεται λόγος για εκατοντάδες Παλαιστίνιους πρόσφυγες, οι οποίοι έτρεχαν προς κάθε κατεύθυνση να σωθούν.

Η επίθεση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα και ενώ τα παιδιά, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, έπαιζαν σε υπαίθριους χώρους.

Breaking | Reports of a massacre after Israeli airstrikes targeted al-Maghazi refugee camp. Dozens of casualties, including children and women rushed to hospitals. pic.twitter.com/ZSP2K27yjx

— Quds News Network (@QudsNen) April 16, 2024

