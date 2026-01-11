Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας το τελευταίο 48ωρο από ισραηλινές επιθέσεις, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Η ανθρωπιστική κρίση εντείνεται παράλληλα με την πτώση των θερμοκρασιών, με τουλάχιστον 21 ανθρώπους να έχουν ήδη πεθάνει από υποθερμία στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, όλοι εκτοπισμένοι, συμπεριλαμβανομένων 18 παιδιών.

Οι θάνατοι συνδέονται με την έλλειψη κατάλληλης θέρμανσης, ασφαλών καταλυμάτων, κουβερτών και χειμερινών ειδών ένδυσης, καθώς και με περιορισμούς στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα.

Σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, πολλοί από αυτούς τους θανάτους έχουν προκληθεί λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και χειμωνιάτικων συνθηκών που εκθέτουν τις εκτοπισμένες οικογένειες σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες χωρίς καταφύγιο.

Οι σκηνές και οι αυτοσχέδιες κατασκευές στις οποίες βρίσκονται χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει υπό το βάρος του χιονιού και της βροχής.

Ορισμένα διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι βρέφη και πολύ μικρά παιδιά έχουν πέσει θύματα του κρύου, καθώς η πρόσβαση σε βασικές προμήθειες όπως σκηνές, κουβέρτες και θερμαντικά μέσα παραμένει περιορισμένη λόγω των κανόνων εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας που εφαρμόζονται από το Ισραήλ.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνείς ΜΚΟ έχουν εκφράσει ανησυχία για την κατάσταση, επισημαίνοντας ότι η δύσκολη πρόσβαση σε φάρμακα, τρόφιμα και υποδομές υγείας επιδεινώνει την ήδη καταστροφική κατάσταση των τοπικών κατοίκων.

Η MSF (Γιατροί Χωρίς Σύνορα) έχει καλέσει επανειλημμένως για την άμεση άρση περιορισμών στην εισροή ζωτικής βοήθειας, υπογραμμίζοντας ότι το κρύο, σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη έλλειψη υποδομών, καθιστά την επιβίωση ολοένα πιο δύσκολη.

Ειδικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάσταση στη Γάζα δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του χειμωνιάτικου καιρού, αλλά και της διευρυμένης ανθρωπιστικής κρίσης που αντιμετωπίζει ο παλαιστινιακός θύλακας μετά από μήνες πολέμου και αποκλεισμού. Οι συνδυασμένες επιδράσεις των συγκρούσεων, της κακοκαιρίας και των περιορισμών στην παροχή βοήθειας έχουν μετατρέψει τον χειμώνα σε επιπλέον παράγοντα κινδύνου για τον άμαχο πληθυσμό.

Η διεθνής κοινότητα, οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ και ΜΚΟ επανειλημμένα έχουν ζητήσει την άμεση διευκόλυνση της πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, προειδοποιώντας ότι χωρίς επαρκή μέτρα οι θάνατοι από υποθερμία και άλλες έμμεσες συνέπειες του πολέμου θα συνεχίσουν να αυξάνονται.