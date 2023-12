Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 193 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 650 τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας το πρωί της Παρασκευής (1/12) προσθέτοντας ότι πάνω από 15.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους, από την έναρξη του πολέμου.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού δήλωσε ότι η επανάληψη των εχθροπραξιών είναι έντονη.

«Είναι ένα νέο επίπεδο αναστάτωσης που προστίθεται στην άνευ προηγουμένου καταστροφή κρίσιμων υποδομών, σπιτιών και συνοικιών», είπε από το Ντουμπάι ο Ρόμπερτ Μαρντίνι.

Υπενθυμίζεται ότι τα πρώτα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας στη Γάζα εισήλθαν το πρωί του Σαββάτου (2/12) μέσω της αιγυπτιακής πλευράς από το πέρασμα της Ράφα, καθ’ οδόν προς το πέρασμα Αούτζα, για επιθεώρηση προτού συνεχίσουν την πορεία τους προς τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αιγυπτιακές αρχές ασφαλείας και πηγές της Ερυθράς Ημισελήνου.

Δύο βυτιοφόρα και 50 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια διέσχισαν την αιγυπτιακή πλευρά κατευθυνόμενα προς την Αούτζα για έλεγχο, πρόσθεσαν οι πηγές.

📍 The Palestine Red Crescent teams received 50 aid trucks🚛through the #Rafah crossing today. The trucks contain food, water, relief assistance, medical supplies and medicines.#HumantarianAid #Gaza pic.twitter.com/iyOBf8dHwW

— PRCS (@PalestineRCS) December 2, 2023