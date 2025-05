Αεροπορικό πλήγμα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ έβαλε στο στόχαστρο σχολείο το οποίο είχε μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας εσωτερικά εκτοπισμένων στη Λωρίδα της Γάζας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 Παλαιστίνιοι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι, δήλωσαν εργαζόμενοι στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 26 Μαΐου.

Πρόκειται για σχολείο στη συνοικία Ντάρατζ της πόλης της Γάζας (βόρεια), διευκρίνισαν στο πρακτορείο οι πηγές αυτές.

🚨Horrific Massacre: The Israeli military targeted the Fahmi Al-Jargawi School in the Al-Sahaba area of Al-Daraj neighborhood, east of Gaza City, where dozens of casualties are reported among displaced families sheltering inside. pic.twitter.com/HSJgDgWlBv

