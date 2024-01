Συνολικά 25.295 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 63.000 έχουν τραυματιστεί (η πλειονότητα των οποίων γυναίκες, έφηβοι και παιδιά) σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, ανέφερε το πρωί της Δευτέρας (22/1) σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Τις τελευταίες 24 ώρες σκοτώθηκαν 190 Παλαιστίνιοι και τραυματίστηκαν 340», προσθέτει το υπουργείο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή τον θάνατο ενός στρατιώτη, ο οποίος σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, διευκρινίζοντας ότι η σορός του βρίσκεται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο λοχίας Σάι Λέβινσον, 19 ετών, έπεσε στις 7 Οκτωβρίου» και «το σώμα του βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς», του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που ελέγχει τη Γάζα από το 2007.

Ο νεαρός στρατιώτης ζούσε στο Γκιβάτ Άβνι, ένα χωριό στο βόρειο Ισραήλ και υπηρετούσε σε μάχιμη μονάδα.

Με την ανακοίνωση αυτή αυξάνονται στους 28 οι όμηροι που σκοτώθηκαν και οι σοροί τους κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, με βάση μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που στηρίζεται σε ισραηλινές πληροφορίες.

