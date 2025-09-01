Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και πυρά αρμάτων, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα μια ανθρωπιστική νηοπομπή 20 πλοίων με ακτιβιστές, ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, απέπλευσε από τη Βαρκελώνη με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της περιοχής.

Από τα θύματα, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να πάρουν τρόφιμα κοντά σε σημείο διανομής, δύο μέσα σε σπίτι στη Γάζα και ακόμη 15, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, σε βομβαρδισμό πολυκατοικίας.

Κάτοικοι του Σέιχ Ραντγουάν ανέφεραν ότι η περιοχή βομβαρδιζόταν αδιάκοπα από αέρα και ξηρά, αναγκάζοντας πολλές οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Μάρτυρες δήλωσαν ότι ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά πλήθους στην περιοχή Νετσάριμ: «Πηγαίναμε για φαγητό και μας περίμεναν οι σφαίρες της κατοχής. Είναι παγίδα θανάτου», είπε ο κάτοικος Ράγκεμπ Αμπού Λέμπντα.

Η νηοπομπή της «Αντοχής»

Στην αποστολή συμμετέχουν ακτιβιστές από 40 χώρες και διάσημοι όπως η ηθοποιός Σούζαν Σαράντον, ο Λίαμ Κάνινγχαμ και ο Εντουάρντο Φερνάντεθ, καθώς και πολιτικές προσωπικότητες όπως η πρώην δήμαρχος Βαρκελώνης Άντα Κολάου.

Οι διοργανωτές χαρακτήρισαν τη συγκεκριμένη αποστολή ως τη μεγαλύτερη που έχει επιχειρηθεί ποτέ, με στόχο να «σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό» και να ανοίξει ανθρωπιστικό διάδρομο. Δεκάδες άλλα σκάφη από Ελλάδα, Ιταλία, Τυνησία και άλλες χώρες αναμένεται να ενωθούν μαζί τους την επόμενη εβδομάδα.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε: «Η ιστορία εδώ είναι πως άνθρωποι στερούνται σκόπιμα τα βασικά μέσα για να επιβιώσουν».

Ο ΟΗΕ κήρυξε τη Γάζα σε κατάσταση λιμού, με 500 χιλιάδες ανθρώπους να ζουν σε «καταστροφικές» συνθήκες.