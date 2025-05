Τουλάχιστον 62 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με απολογισμό των ελεγχόμενων από τη Χαμάς αρχών του παλαιστινιακού θύλακα.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, που επικαλείται νοσοκομειακές πηγές στη Γάζα, κάνει λόγο για φονικά πλήγματα σε Τζαμπάλια, Ντέιρ αλ Μπάλα και κοντά στη Χαν Γιούνις, διευκρινίζοντας πως δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε τις αναφορές. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε μόνο πως «έπληξε πάνω από 115 τρομοκρατικούς στόχους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας» το προηγούμενο 24ωρο.

⭕️ Operational Update: Gideon’s Chariots

Mohammad Shahin, a Nukhba terrorist in Hamas’ east Jabaliya Battalion was eliminated. Shahin infiltrated Israel and participated in the brutal October 7 massacre.

Over the past day, the IDF struck over 115 terror targets throughout Gaza… pic.twitter.com/kiuayEZZJw

— Israel Defense Forces (@IDF) May 21, 2025