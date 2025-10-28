Εύθραυστη είναι η εκεχειρία στη Γάζα, καθώς από το βράδυ της Κυριακής (28/10), ισραηλινά αεροσκάφη πλήττουν στόχους στο βόρειο τμήμα της πόλης, λίγη ώρα αφότου το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις, καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την πολιτική προστασία της Γάζας, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι πέντε επιπλέον άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινή επιδρομή στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού, ανεβάζοντας στους επτά τους νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας κατά τους σημερινούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ισραηλινό πλήγμα στόχευσε αυτοκίνητο στη Χαν Γιουνές και σκότωσε πέντε πολίτες, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ η οποία τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Νωρίτερα ο ίδιος είχε ανακοινώσει ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίσθηκαν κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς της πόλης της Γάζας.

🚨 UPDATE/ BREAKING – Horrific Massacre: The three-story house bombed by the Israeli army in Gaza City was completely destroyed, collapsing on top of its residents. https://t.co/LH3u1wOJlk — Gaza Notifications (@gazanotice) October 28, 2025

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επίσημη δήλωση από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Οι επιδρομές, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από την περιοχή, έπληξαν μία ζώνη κοντά στο μεγαλύτερο ακόμη λειτουργικό νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Επισημαίνεται ότι η πόλη της Γάζας βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Λωρίδας.

🚨 Heartbreaking and horrific: Civil Defense teams are desperately trying to rescue a wounded civilian from beneath the rubble of a home bombed by the Israeli army in the Al-Sabra neighborhood, southern Gaza City. pic.twitter.com/PI6GKbFGoX — Gaza Notifications (@gazanotice) October 28, 2025

🚨BREAKING: In a blatant violation of the Ceasefire, an Israeli drone targeted the backyard of Al Shifa hospital, west of Gaza City. pic.twitter.com/MIX1gdj6lN — Gaza Notifications (@gazanotice) October 28, 2025

Δημοσιογράφοι του Associated Press και άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι άκουσαν τον ήχο πυρών από τανκς και είδαν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Γάζας και της Ντέιρ αλ-Μπαλά.

🚨 BREAKING: 5 civilians were killed in an Israeli airstrike targeting a car in Khan Younis, southern Gaza Strip. pic.twitter.com/NzEzmFzy8W — Gaza Notifications (@gazanotice) October 28, 2025

Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει εξαπολύσει τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα. «Η κατοχή βομβαρδίζει τώρα τη Γάζα με τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας», δήλωσε στο AFP ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας που διοικείται από τη Χαμάς. Μάρτυρες ανέφεραν σε πολλά μέσα ενημέρωσης ότι άκουσαν τις εκρήξεις.

Το Al Jazeera μεταδίδει πως ο στρατός του Ισραήλ έχει πλήξει πολλαπλούς στόχους σε όλη την Πόλη της Γάζας, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για πλήγμα πίσω από το Νοσοκομείο αλ-Σίφα, κοντά σε ένα από τα κύρια κτήρια που είχαν ανακαινιστεί και τεθεί ξανά σε λειτουργία.

Η επίθεση προκάλεσε κατάσταση χάους και πανικού μεταξύ των ασθενών και του ιατρικού προσωπικού μέσα στο Νοσοκομείο. Δημοσιογράφος του ίδιου μέσου ενημέρωσης, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή, αναφέρει πως εδώ και λίγη ώρα υπάρχει έντονη δραστηριότητα στον ουρανό της Γάζας.

Η Χαμάς αρνείται κάθε σχέση με το περιστατικό στη Ράφα

Η Χαμάς πάντως υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό στη Ράφα, κατά το οποίο ισραηλινοί στρατιώτες δέχθηκαν πυρά, τονίζοντας ότι παραμένει δεσμευμένη στην ισχύουσα συμφωνία εκεχειρίας.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση αναφέρει ότι «η εγκληματική επίθεση του στρατού κατοχής σε διάφορες περιοχές της Γάζας συνιστά σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας. Η επίθεση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς παραβιάσεων των τελευταίων ημερών» και καλεί τους διαμεσολαβητές να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για να σταματήσει τις «επικίνδυνες παραβιάσεις».

Βανς: «Η εκεχειρία τηρείται, υπάρχουν μικρές συγκρούσεις, αλλά η ειρήνη θα αντέξει»

«Η εκεχειρία τηρείται. Πιστεύω ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή θα αντέξει παρά τις μικρές συγκρούσεις». Αυτό δήλωσε ο αντιπρόεδρος JD Vance απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη Γάζα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Συντονισμός με τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα»

«Η συνάντηση του Νετανιάχου σχετικά με την απάντηση στην παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς ολοκληρώθηκε χωρίς καμία απόφαση σε αυτό το στάδιο. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) παρουσίασαν ένα πακέτο πιθανών απαντήσεων, συμπεριλαμβανομένης της επανέναρξης των επιθέσεων στη Γάζα. Ο (Ισραηλινός Πρωθυπουργός) Νετανιάχου ολοκλήρωσε τη συνάντηση σημειώνοντας ότι ο συντονισμός με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν απαραίτητος για να καθοριστεί ποια μέτρα θα ληφθούν», δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, όπως γράφει ο δημοσιογράφος στο X.

Το Ισραήλ θεωρεί την παράδοση από τη Χαμάς της σορού ενός ομήρου που είχε ήδη διασωθεί από τις IDF, τον Δεκέμβριο του 2023, ως παραβίαση της συμφωνίας. Το ίδιο ισχύει και για τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν σήμερα το απόγευμα στη Ράφα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι ο Νετανιάχου προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται σε ταξίδι στην Ανατολική Ασία, για να ζητήσει το πράσινο φως για στρατιωτική αντίδραση.

Ωστόσο, τα γεγονότα στη Ράφα φαίνεται να έχουν αλλάξει τους υπολογισμούς του Νετανιάχου. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι μίλησαν πριν εκδώσει τη δήλωση με την οποία ανακοίνωσε νέες επιθέσεις, σημειώνεται σε δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου.

Κατζ: Η Χαμάς «θα πληρώσει πολλαπλά» για την επίθεση σε στρατεύματα

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι η Χαμάς θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για την επίθεση σε στρατιώτες των IDF.

«Η επίθεση σε στρατιώτες των IDF στη Γάζα σήμερα, από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς διασχίζει μια κραυγαλέα κόκκινη γραμμή, στην οποία το IDF θα απαντήσει με μεγάλη δύναμη», αναφέρει ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.

«Η Χαμάς θα πληρώσει πολλαπλά για την επίθεση στους στρατιώτες και για την παραβίαση της συμφωνίας επιστροφής των σορών ομήρων», προσθέτει.

Η εντολή Νετανιάχου για επιθέσεις

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στο στρατό για «άμεσα και ισχυρά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας», ανακοίνωσε το γραφείο του, μετά από σύσκεψη σχετικά με την αντίδραση του Ισραήλ στις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα.

Επίσης, κατηγόρησε τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας.

Τι ανέφερε η δήλωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού:

«Μετά τις διαβουλεύσεις για θέματα ασφάλειας, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στο Στρατιωτικό Επιτελείο να πραγματοποιήσει αμέσως ισχυρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας».

Η απόφαση ελήφθη λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν Ισραηλινές Δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, καθώς σημειώθηκαν νέες παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, μεταξύ των οποίων και περιστατικά που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων.

Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες από τους Times of Israel, ισραηλινά στρατεύματα που εδρεύουν στη Ράφα στη νότια Γάζα, δέχτηκαν πυρά τα οποία ανταπέδωσαν προς τους επιτιθέμενους. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ισραηλινούς βομβαρδισμούς πυροβολικού, στην περιοχή της Ράφα.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν σε επίθεση στην περιοχή της Ράφα. Ο στρατός κατηγόρησε τη Χαμάς για την επίθεση, αν και η ισλαμιστική οργάνωση δήλωσε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τους δράστες στις περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από τον Ισραηλινό Στρατό.

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τέθηκε σε ισχύ μετά την μεσολάβηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 10 Οκτωβρίου, υπό τον απαράβατο όρο της παράδοσης των ομήρων, ζωντανών ή νεκρών, που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα.

Έκτοτε, η Χαμάς παρέδωσε 18 ζωντανούς ομήρους και άλλες 16 σορούς, ενώ θα παρέδιδε σήμερα ακόμη μία.

Ωστόσο, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα αναβάλει την παράδοση της σορού του Ισραηλινού αιχμαλώτου που βρήκε νωρίτερα σήμερα, «λόγω παραβιάσεων» από το Ισραήλ.

Βίντεο του IDF δείχνει μέλη της Χαμάς να «σκηνοθετούν» την εύρεση σορού Ισραηλινού ομήρου

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στο Ισραήλ, η σπίθα που άναψε τη φωτιά για την εντολή του Μπενιαμίν Νετανιάχου για νέα σφοδρά χτυπήματα στη Γάζα, ήταν ένα βίντεο που τράβηξαν οι IDF μέσω drone και το οποίο απεικονίζει μαχητές της Χαμάς στην ουσία να «σκηνοθετούν» την εύρεση της σορού, καθώς την πετούν από ύψος μέσα σε ένα λάκκο.

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof: Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers. Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός Στρατός:

«Η Χαμάς ψεύδεται για τους ομήρους μας και ιδού η απόδειξη:

Χθες, τρομοκράτες της Χαμάς βιντεοσκοπήθηκαν να αφαιρούν λείψανα από μια προετοιμασμένη κατασκευή και να τα θάβουν ξανά κοντά, προτού καλέσουν εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού για να στήσουν μια ψευδή «ανακάλυψη» για τους φωτογράφους.

Παρά το γεγονός ότι ισχυρίζεται πως δυσκολεύεται να εντοπίσει τα πτώματα των νεκρών ομήρων, η Χαμάς συνεχίζει να κρατά και να χειραγωγεί τα λείψανα που αρνείται να παραδώσει βάσει της συμφωνίας.

Οι ισχυρισμοί της Χαμάς για έλλειψη μηχανικού εξοπλισμού είναι αβάσιμοι, καθώς τέτοια εργαλεία δεν είναι απαραίτητα για τη μεταφορά των λειψάνων και δεν εμποδίζουν την επιστροφή των νεκρών ομήρων».

Πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ – Jerusalem Post – Times of Israel

