Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας νέων ισραηλινών πληγμάτων, με την τοπική Πολιτική Προστασία και έγκυρες ιατρικές πηγές του παλαιστινιακού θύλακα να επιβεβαιώνουν το τραγικό συμβάν.

Ανάμεσα στα θύματα της σημερινής ημέρας βρίσκονται και δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας μόλις έξι και δέκα ετών, γεγονός που αποτυπώνει για ακόμη μια φορά το βαρύ τίμημα που πληρώνουν οι μη εμπόλεμοι στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων.

Η κατάσταση στο πεδίο παραμένει δραματική, καθώς ολόκληρο το παλαιστινιακό έδαφος έχει υποστεί ανυπολόγιστες καταστροφές από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τους μαχητές της Χαμάς.

Οι υποδομές έχουν ισοπεδωθεί και το σύστημα υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες των τραυματιών, την ίδια ώρα που οι διεθνείς εκκλήσεις για εκεχειρία και προστασία των αμάχων δεν έχουν καταφέρει να ανακόψουν την ένταση του πολέμου. Η νέα αυτή τραγωδία έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των απωλειών, καθιστώντας την καθημερινότητα των εγκλωβισμένων πολιτών στην περιοχή μια διαρκή μάχη για την επιβίωση.

Το νοσοκομείο Νάσερ, που βρίσκεται στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τις σορούς τεσσάρων ανθρώπων ηλικίας έως 39 ετών, εκ των οποίων μιας γυναίκας και ενός 10χρονου αγοριού. Οι άνθρωποι αυτοί σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα που είχε στόχο μια σκηνή στην οποία διέμεναν εκτοπισμένοι.

Το νοσοκομείο δήλωσε επίσης ότι παρέλαβε τη σορό του Άχμαντ Σαλίμ, ενός οδηγού φορτηγού που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στο αλ Μαουάσι, μια περιοχή που βρίσκεται στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ο Σαλίμ κατευθυνόταν τρέχοντας προς τους στρατιώτες οι οποίοι ανέκριναν άλλους οδηγούς που είχαν συλληφθεί.

Οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ προς την πλευρά του “αφότου εντόπισαν μια άμεση απειλή”, διευκρίνισε ο στρατός, δηλώνοντας ότι ερευνά τα αλλά περιστατικά που σημειώθηκαν σήμερα.

Το νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην πόλη της Γάζας, δήλωσε από την πλευρά του ότι παρέλαβε τρεις σορούς: ενός παιδιού που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στον ανατολικό τμήμα της πόλης, ενός άνδρα που σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα στο δυτικό τμήμα και ενός άλλου που σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό που είχε στόχο ένα όχημα.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι της υγείας δήλωσαν ότι ένα 6χρονο αγόρι σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στη γειτονιά Ζεϊτούν στη πόλη της Γάζας.

O ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας.