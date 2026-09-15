Νέος γύρος αεροπορικών πληγμάτων σημειώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας. Οι τοπικές υγειονομικές αρχές να αναφέρουν ότι ισραηλινές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο ένα όχημα.

Το περιστατικό εξελίχθηκε στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν, στο βόρειο κομμάτι του παλαιστινιακού θύλακα, όταν το όχημα δέχθηκε απευθείας βομβαρδισμό.

Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ένα ανήλικο παιδί, ενώ άλλοι επτά πολίτες φέρουν τραύματα και μεταφέρθηκαν σε κοντινές νοσοκομειακές μονάδες για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε έναν μαχητή στην περιοχή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ορισμένα από τα θύματα προκλήθηκαν από δεύτερο πλήγμα, το οποίο έγινε κοντά σε μια ομάδα ανθρώπων που είχαν σπεύσει να βοηθήσουν στη διάσωση.

Σε βίντεο, η γνησιότητα του οποίου δεν επιβεβαιώθηκε άμεσα από το Reuters, φαίνεται ένας πύραυλος να εκρήγνυται κοντά σε τουλάχιστον πέντε άνδρες.

Νωρίτερα, στη Γάζα, τελέστηκαν οι κηδείες δύο Παλαιστινίων, του Αχμέντ αλ Μπατς και του Ραφάτ Ζουμάρ που σκοτώθηκαν χθες από ισραηλινά πλήγματα. Ο Μπατς ήταν τοπικός διοικητής της Χαμάς, σύμφωνα με πηγές της οργάνωσης και τον ισραηλινό στρατό. Διασώστες ανέφεραν ότι ο Μπατς σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον του οχήματός του στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε και τους δύο άνδρες, χαρακτηρίζοντας τον Ζουμάρ διοικητή της Χαμάς. Η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο σχετικά με την ιδιότητα του Ζουμάρ στην οργάνωση.