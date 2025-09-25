Τουλάχιστον έντεκα Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε σπίτι όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στη κεντρική Γάζα, δήλωσε εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας της περιοχής στο AFP.

Το Ισραήλ έχει εντείνει την επίθεσή του στη κατεστραμμένη παλαιστινιακή περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

«Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί αγνοούνται ή έχουν τραυματιστεί μετά από ισραηλινή αεροπορική επίθεση που στόχευσε ένα σπίτι… όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι βόρεια της Αλ-Ζαουίντα στη κεντρική Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας, Μαχμούντ Μπασάλ.

Μεταξύ των νεκρών ήταν και αρκετά παιδιά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, και τα πτώματά τους μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.

Σε σχεδόν δύο χρόνια, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 65.419 Παλαιστίνιους, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς, στοιχεία που θεωρούνται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.219 Ισραηλινών, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με στοιχεία του AFP βασισμένα σε ισραηλινές πηγές.

Ο περιορισμός των μέσων ενημέρωσης στην περιοχή και οι δυσκολίες στην πρόσβαση σε πολλές περιοχές σημαίνουν ότι το AFP δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες που παρέχονται από την πολιτική άμυνα ή τον ισραηλινό στρατό.

Η υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ επίθεση στην πόλη της Γάζας ήρθε καθώς μια έρευνα των Ηνωμένων Εθνών κατηγόρησε το Ισραήλ για διάπραξη «γενοκτονίας» στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι είχαν υποκινήσει το έγκλημα.

Το Ισραήλ απέρριψε τα ευρήματα και κατηγόρησε την έρευνα για «παραποίηση και ψευδείς καταστάσεις».

Μεγάλα τμήματα της Γάζας έχουν καταστραφεί, και τον προηγούμενο μήνα ένα όργανο υποστηριζόμενο από τα Ηνωμένα Έθνη κήρυξε επίσημα λιμό σε μέρος της περιοχής.

«Χάσαμε τα παιδιά μας, τα σπίτια μας και τους τόπους μας», δήλωσε την Τετάρτη η Νατζία Αμπού Αμσά, Παλαιστίνια της οποίας ο ανιψιός σκοτώθηκε ενώ περίμενε βοήθεια.