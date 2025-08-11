Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ μεταδίδει πως τουλάχιστον επτά δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους δυο ανταποκριτές και τρεις εικονολήπτες του στο πεδίο, σκοτώθηκαν σε «στοχευμένο» πλήγμα του στρατού του Ισραήλ εναντίον της σκηνής όπου διέμεναν στην πόλη της Γάζας χθες Κυριακή το βράδυ, επικαλούμενο τον διευθυντή του νοσοκομείου Σίφα.

Ο Ανάς Αλ Σαρίφ και ο Μοχάμεντ Κουράικα, δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ, καθώς και οι Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα, εικονολήπτες του, είναι ανάμεσα στα θύματα, εξήγησε.

Λίγο πριν σκοτωθεί, ο αλ-Σαρίφ, ένας γνωστός 28χρονος ανταποκριτής του Al Jazeera, έγραψε στο X ότι το Ισραήλ είχε εξαπολύσει έντονο, συγκεντρωμένο βομβαρδισμό – γνωστό και ως «ζώνες φωτιάς» – στα ανατολικά και νότια τμήματα της πόλης της Γάζας.

Στο τελευταίο του βίντεo, οι δυνατές εκρήξεις από τους εντατικούς πυραυλικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ ακούγονται στο βάθος, καθώς ο σκοτεινός ουρανός φωτίζεται με μια λάμψη πορτοκαλί φωτός.

قصف لا يتوقف…

منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي يشتد على مدينة غزة. pic.twitter.com/yW8PesTkFT — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως ο Ανάς αλ Σαρίφ του Αλ Τζαζίρα ήταν «τρομοκράτης»

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι διεξήγαγε χθες Κυριακή πλήγμα εναντίον ανταποκριτή του Αλ Τζαζίρα που το τηλεοπτικό δίκτυο μεταδίδει πως σκοτώθηκε, του Ανάς αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο».

Ανέφερε μέσω Telegram ότι «διεξήγαγε πλήγμα στοχοποιώντας τον τρομοκράτη Ανάς αλ Σαρίφ, που παρίστανε τον δημοσιογράφο του αλ Τζαζίρα» και πρόσθεσε πως «ήταν αρχηγός τρομοκρατικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», υπεύθυνος «για την προετοιμασία επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών».