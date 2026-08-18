Τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους και ακόμη δέκα τραυματίστηκαν μετά από νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του λιμανιού της Γάζας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν την επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «πλήγμα ακριβείας» με στόχο διοικητές της Χαμάς, την ώρα που ο αριθμός των θυμάτων στον θύλακα συνεχίζει να αυξάνεται.

IDF: «Πλήγμα ακριβείας κατά διοικητών της Χαμάς»

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν επίσημα τη διεξαγωγή της στρατιωτικής επιχείρησης στην περιοχή, αναφέροντας ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν στελέχη της Χαμάς.

«Οι τρομοκράτες χτυπήθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα ακριβείας, προκειμένου να εξαλειφθεί η απειλή», υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση των IDF που δημοσιοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων

Η νέα αυτή επίθεση έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 1.265 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 10 Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία είχε τεθεί σε εφαρμογή η ιδιαίτερα εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή.