Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα νοσοκομειακές και ιατρικές πηγές του παλαιστινιακού θύλακα, ανάμεσα στα θύματα των βομβαρδισμών συγκαταλέγονται ένα ανήλικο παιδί, καθώς και πέντε τοπικοί αστυνομικοί.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Χαν Γιούνις και τρεις στην πόλη της Γάζας, ανακοίνωσε η Πολιτική προστασία, υπηρεσία που λειτουργεί υπό την διοίκηση της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι οι επιδρομές είχαν ως στόχο «έναν τρομοκράτη» στον νότιο τομέα του θύλακα και «πολλούς άλλους στον βόρειο τομέα» και ότι «εξετάζονται τα αποτελέσματα».

Το Ισραήλ, που υποστηρίζει ότι η Χαμάς επανεξοπλίζεται και επαναλαμβάνει τις επιθέσεις κατά παραβίαση της εκεχειρίας που εφαρμόσθηκε πριν από έναν χρόνο, έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις κατά τις τελευταίες εβδομάδες. Η Χαμάς το αρνείται και κατηγορεί το Ισραήλ για υπονόμευση της ειρηνευτικής συμφωνίας.