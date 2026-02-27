Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον πέντε ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η πολιτική προστασία στον παλαιστινιακό θύλακα, παρότι παραμένει σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου.

Η πολιτική προστασία, οργάνωση άμεσης βοήθειας που αποτελεί μέρος των κυβερνητικών δομών της Χαμάς στον θύλακα, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πλήγμα που εξαπέλυσε ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα σκότωσε τρεις ανθρώπους στον νότο και ότι άλλοι δύο σκοτώθηκαν στο κεντρικό τμήμα της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, που υπέστη πελώρια καταστροφή στον πόλεμο που διήρκεσε δύο χρόνια.