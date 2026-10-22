Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας σε ισραηλινά πλήγματα και επιθέσεις με πυρά, την Πέμπτη (22/10), δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Στην Πόλη της Γάζας, χτύπημα σε αυτοκίνητο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, δήλωσαν υγειονομικοί.

Άλλο πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε έναν Παλαιστίνιο που οδηγούσε ποδήλατο στην πόλη Χαν Γιούνις, ενώ μία γυναίκα σκοτώθηκε από πυρά κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα του θύλακα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.