Τουρκικό πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας που μεταφέρει νοσοκομεία εκστρατείας για τη Λωρίδα της Γάζας έφτασε στο λιμάνι Αλ Αρίς της Αιγύπτου, το οποίο βρίσκεται κοντά στο μεθοριακό πέρασμα στη Ράφα του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε την Δευτέρα (13/11) αξιωματούχος του λιμανιού.

Πρόκειται για το πρώτο πλοίο με νοσοκομεία εκστρατείας για τη Γάζα που φτάνει στην Αίγυπτο, την ώρα που όλα τα νοσοκομεία της πόλης της Γάζας βρίσκονται πλέον εκτός λειτουργίας, λόγω έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Για να λειτουργήσουν οι ηλεκτρικές γεννήτριες χρειάζεται καύσιμο, το οποίο σπανίζει ολοένα και περισσότερο λόγω της «πλήρους πολιορκίας», που έχει επιβάλει το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι μάχες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς επικεντρώνονται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου ισραηλινά άρματα μάχης σφίγγουν τον κλοιό στην πόλη της Γάζας και ιδιαιτέρως στα νοσοκομεία της, τα οποία φιλοξενούν, σύμφωνα με το Ισραήλ, βάσεις του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, το οποίο ελέγχει τον θύλακα.

«Το πλοίο που έφτασε στο (…) Αλ Αρίς μεταφέρει υλικό, γεννήτριες, ασθενοφόρα για να στηθούν 8 νοσοκομεία εκστρατείας», δήλωσε παράλληλα στο AFP αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Υγείας.

Η Τουρκία ανέμενε το πράσινο φως των αιγυπτιακών αρχών για να φτιάξει νοσοκομεία εκστρατείας στο αεροδρόμιο του Αλ Αρίς, διευκρίνισε. «Λάβαμε το πράσινο φως των αιγυπτιακών αρχών».

«Θα εγκαταστήσουμε αυτά τα νοσοκομεία στις περιοχές που θα μας υποδείξουν οι αιγυπτιακές αρχές», πρόσθεσε.

🇹🇷 Turkish aid ship for Palestinians in the besieged Gaza Strip arrives at Al-Arish Port, near Egypt’s Rafah border crossing

🚢 It’s loaded with nearly 500 tons of aid equipment, including medicine, medical devices, 8 field hospitals, and 20 ambulances ⤵️ pic.twitter.com/7bPO3YJYwJ

— Anadolu English (@anadoluagency) November 13, 2023