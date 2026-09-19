Νέος κύκλος αίματος καταγράφηκε στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από αεροπορικές επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τις τοπικές υγειονομικές αρχές και τα σωστικά συνεργεία, μία από τις επιθέσεις σημειώθηκε κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

Μεταξύ των θυμάτων της συγκεκριμένης επιδρομής είναι και ο Μπασίρ αλ Μπουρς, γιος του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας της περιοχής, Μουνίρ αλ Μπουρς, όπως επιβεβαίωσαν μέλη της οικογένειάς του.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα μαχητές, συμπεριλαμβανομένου του Μπασίρ αλ Μπουρς, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Χαμάς δεν σχολίασε.

Ο Μουνίρ αλ Μπουρς είχε χάσει μια κόρη του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τον Δεκέμβριο του 2023, σύμφωνα με συγγενείς και διασώστες. Ο ίδιος είχε τραυματιστεί σε εκείνη την επίθεση.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το Reuters, ο αλ Μπουρς φαίνεται να μεταφέρει τη σορό του γιου του – τυλιγμένη σε κουβέρτα – μαζί με άλλους πενθούντες, καθώς η σορός μεταφερόταν εσπευσμένα με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.