Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους σήμερα 24 Νοεμβρίου κοντά σε θέση της αστυνομίας στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση, κατά τις ίδιες πηγές. Δεν έχει υπάρξει σχόλιο του ισραηλινού στρατού μέχρι στιγμής.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται καθημερινά για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου 2025, δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πάνω από 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου άρχισε να εφαρμόζεται η εύθραυστη ανακωχή, σύμφωνα αριθμούς του υπουργείου Υγείας του κυβερνητικού μηχανισμού της Χαμάς στη Γάζα, που θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ. Το ίδιο διάστημα, ο ισραηλινός στρατός καταμετρά 8 νεκρούς, επτά μέλη του και πολίτη συμβασιούχο του.

Ο ισραηλινός στρατός κατέχει επί του παρόντος περί τα δυο τρίτα του θύλακα, ενώ στα χέρια του βρισκόταν τα μισά εδάφη της Λωρίδας της Γάζας όταν τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές. Η Χαμάς ελέγχει το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής, κοντά στη θάλασσα.

Η έφοδος της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών κινημάτων στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους κάπου 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, ενώ 251 απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Στον καταστροφικό διετή πόλεμο που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός σε αντίποινα στον παλαιστινιακό θύλακα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 74.600 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, όλος ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας εκτοπίστηκε και ξέσπασε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Πολλοί, συμπεριλαμβανομένων ειδικών των Ηνωμένων Εθνών, κατήγγειλαν γενοκτονία, κατηγορία που απορρίπτει οργισμένα η κυβέρνηση του —υπηρεσιακού πλέον— πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.