Ακόμη ένα περιστατικό με απώλειες αμάχων καταγράφηκε στη Λωρίδα της Γάζας, όπου τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Το τραγικό συμβάν γνωστοποίησαν τοπικές ιατρικές πηγές, επισημαίνοντας τη συνεχιζόμενη ένταση που επικρατεί στο πεδίο.

Ανάμεσα στους νεκρούς συγκαταλέγονται ένας πατέρας μαζί με τον μόλις 13 ετών γιο του, γεγονός που προκαλεί έντονη θλίψη και αναδεικνύει για πολλοστή φορά το βαρύ τίμημα που πληρώνουν οι άμαχοι στην περιοχή.

Οι διασώστες και το νοσηλευτικό προσωπικό που έσπευσαν στο σημείο περισυνέλεξαν τις σορούς, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των θυμάτων.

Διασώστες δήλωσαν ότι ο Φάντι Ρατζάμπ και ο γιος του Αμπουμπάκρ σκοτώθηκαν σε αεροπορική επίθεση που έπληξε την οροφή καταλύματος εκτοπισμένων στη συνοικία Ζαϊτούν στην Πόλη της Γάζας, ενώ ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε από πυρά στη Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός δεν προχώρησε άμεσα στον σχολιασμό των περιστατικών αυτών.