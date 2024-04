Υπογραμμίζεται ότι εξακολουθούν να εντοπίζονται ομαδικοί τάφοι και κάτω από τα ερείπια, όπως μετέδωσε το Al Jazeera.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το Χαν Γιουνίς στις 7 Απριλίου μετά από τέσσερις μήνες χερσαίας εισβολής, με στόχο, την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς, αλλά έφυγε από την πόλη χωρίς να επιτύχει τους στόχους της.

Στο πέρασμά τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε δρόμους, σπίτια και υποδομές, αφήνοντας συντρίμμια πίσω τους.

