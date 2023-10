Oι Γιατροί Χωρίς Σύνορα με μια σειρά από tweets ανέφεραν το Σάββατο, ότι τα νοσοκομεία της Γάζας είναι «υπερφορτωμένα και στερούνται πόρων».

«Πρόσφατα κάναμε μια μεγάλη δωρεά ιατρικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, την κύρια χειρουργική εγκατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε η οργάνωση.

«Παραδώσαμε ό,τι μας είχε απομείνει, όλα τα ιατρικά μας εφόδια, στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας, πριν από δύο ημέρες. Είδαμε εκατοντάδες ανθρώπους να βρίσκουν καταφύγιο εκεί», δήλωσε η Λοάι Χαρμπ, νοσηλεύτρια των ΓΧΣ στη Γάζα.

