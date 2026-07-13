Η άγρια φύση των ΗΠΑ απέδειξε για ακόμα μία φορά πόσο απρόβλεπτη και επικίνδυνη μπορεί να γίνει, όταν οι άνθρωποι υποτιμούν τα ένστικτα των μεγάλων θηλαστικών. Η νέα επίθεση στο παγκοσμίου φήμης πάρκο Γέλοουστοουν επαναφέρει στο προσκήνιο τις αυστηρές προειδοποιήσεις των αρχών προς τους εκατοντάδες κατασκηνωτές.

Το χρονικό του πανικού στο κάμπινγκ Bridge Bay

Το εξαιρετικά επικίνδυνο συμβάν σημειώθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στο κάμπινγκ Bridge Bay, που βρίσκεται νότια της περιοχής Fishing Bridge στο Ουαϊόμινγκ.

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού ήταν ο επαγγελματίας φωτογράφος Mike MacLeod, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο με τη σύζυγό του.

Όπως δήλωσε στην Cowboy State Daily, ο βίσωνας κινούνταν για αρκετή ώρα νευρικά ανάμεσα στις σκηνές και τα οχήματα:

«Προσπαθούσα απλώς να τραβήξω μερικά πλάνα, δεν περίμενα ποτέ ότι θα εξελισσόταν έτσι. Το ζώο ήταν εμφανώς ταραγμένο, εκνευρισμένο και όρμησε σχεδόν σε οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του».

Ο MacLeod περιέγραψε πώς ο βίσωνας πλησίασε αρχικά μια ομάδα παιδιών, προκαλώντας κύμα πανικού στους επισκέπτες, οι οποίοι άρχισαν να τρέχουν και να φωνάζουν προκειμένου να προστατευτούν.

Η στιγμή της επίθεσης: «Τον πέταξε στον αέρα με το κέρατο»

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Στο οπτικό υλικό που κατέγραψε ο φωτογράφος, διακρίνεται ο άτυχος τουρίστας μαζί με τον εγγονό του να παρακολουθούν το ζώο από απόσταση ασφαλείας, βγάζοντας φωτογραφίες με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Όταν ο βίσωνας σηκώθηκε όρθιος, ο παππούς αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και έδωσε σύνθημα υποχώρησης, κινούμενος πίσω από μια συστάδα δέντρων. Ωστόσο, ο βίσωνας, αφού πρώτα απείλησε ένα διερχόμενο φορτηγό, στράφηκε με απίστευτη ταχύτητα προς το μέρος τους. Ο ανήλικος εγγονός κατάφερε να τρέξει και να σωθεί, όμως ο ηλικιωμένος άνδρας εγκλωβίστηκε στα κλαδιά.

Ο βίσωνας τον κάρφωσε με το αριστερό του κέρατο στο ισχίο και τον πέταξε 2,5 μέτρα ψηλά στον αέρα. Ο άνδρας έκανε μια πλήρη περιστροφή πριν προσγειωθεί με σφοδρότητα στο έδαφος.

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στην άμεση επέμβαση του MacLeod και άλλων κατασκηνωτών, οι οποίοι έτρεξαν προς το μέρος του ζώου φωνάζοντας δυνατά, καταφέρνοντας έτσι να του αποσπάσουν την προσοχή και να το αναγκάσουν να απομακρυνθεί, παρόλα αυτά σύμφωνα με όσα είπε ο εγγονός του τραυματία, ο άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται, χωρίς να έχει ξεπεράσει πλήρως τον κίνδυνο.

Βίντεο με τη στιγμή της επίθεσης:

Περίοδος αναπαραγωγής και δεύτερο κρούσμα μέσα στο 2026

Οι ειδικοί της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων (National Park Service) εξηγούν ότι η συμπεριφορά του συγκεκριμένου βίσωνα δεν ήταν τυχαία.

Αυτή την εποχή τα ζώα βρίσκονται στην περίοδο του ζευγαρώματος, κατά την οποία τα αρσενικά παρουσιάζουν ακραία επιθετικότητα, καθώς ανταγωνίζονται βίαια μεταξύ τους για την αναπαραγωγή και θεωρούν κάθε κινούμενο αντικείμενο ως απειλή.

Αυτό αποτελεί το δεύτερο σοβαρό περιστατικό επίθεσης βίσωνα σε άνθρωπο στο Γέλοουστοουν για το τρέχον έτος. Το προηγούμενο είχε καταγραφεί στις 26 Ιουνίου, όταν ένας 12χρονος τουρίστας τραυματίστηκε κοντά στην περιοχή Mud Volcano.

Οι επίσημες αποστάσεις ασφαλείας που σώζουν ζωές

Παρά το γεγονός ότι ο MacLeod υποστήριξε πως ο τραυματίας δεν παραβίασε εσκεμμένα τους κανόνες, οι αρχές υπενθυμίζουν με αυστηρότητα τις επίσημες οδηγίες ασφαλείας για την άγρια πανίδα, οι οποίες ορίζουν:

Αρκούδες, Λύκοι και Πούμα: Διατήρηση απόστασης τουλάχιστον 90 μέτρων .

Βίσωνες, Άλκες, Ελάφια και μεγάλα θηλαστικά: Διατήρηση απόστασης τουλάχιστον 25 μέτρων.

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων ξεκαθαρίζει ότι τα άγρια ζώα δεν είναι αξιοθέατα για selfies. Είναι παράνομο και εξαιρετικά επικίνδυνο να πλησιάζει κανείς την πανίδα σε απόσταση τέτοια που να μεταβάλλεται η φυσική της συμπεριφορά, καθώς ακόμη και το πιο ήρεμο ζώο μπορεί να γίνει επικίνδυνο μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.