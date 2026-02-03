Επιμέλεια ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Δεκατρείς ευρωπαϊκές χώρες πωλούν μήλα σε αγορές και σούπερ μάρκετ με ανησυχητική αφθονία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, κοινώς γνωστά ως «κοκτέιλ φυτοφαρμάκων», σύμφωνα με έκθεση ΜΚΟ που καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμίσει την έκθεση των φρούτων σε αυτές τις χημικές ουσίες.

Το Βέλγιο, η Κροατία, η Τσεχία, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ισπανία και η Ελβετία έχουν αναφέρει μόλυνση σε μήλα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του «Δικτύου Δράσης για τα Φυτοφάρμακα» (PAN Europ), η οποία επικρίνει τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου της ΕΕ για την εξέταση φυτοφαρμάκων και την αγνόηση του φαινομένου του «κοκτέιλ».

«Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα είναι ότι το 85% των μήλων που ελέγχθηκαν περιείχε πολλαπλά υπολείμματα φυτοφαρμάκων», δήλωσε ο Gergely Simon, υπεύθυνος εκστρατείας στην PAN Europe.

«Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) ανέλαβε πριν από 20 χρόνια να αναπτύξει μια μεθοδολογία για τη ρύθμιση των επιδράσεων του συνδυασμού των φυτοφαρμάκων, αλλά εξακολουθεί να μην εκπληρώνει αυτή τη νομική υποχρέωση».

Η έκθεση επισημαίνει ότι εάν αυτά τα μήλα επρόκειτο να πωληθούν ως επεξεργασμένη βρεφική τροφή, το 93% αυτών θα υπερέβαινε το νόμιμο όριο της ΕΕ για τα επίπεδα φυτοφαρμάκων για παιδιά κάτω των 3 ετών.

«Οι νέοι γονείς δεν γνωρίζουν ότι η σίτιση των παιδιών τους με φρέσκα συμβατικά φρούτα ή λαχανικά αυξάνει σημαντικά την έκθεσή τους σε φυτοφάρμακα, μερικές φορές περισσότερο από 600 φορές», δήλωσε ο Simon.

«Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να τους ενημερώνουν και να προωθούν κατά προτεραιότητα τα βιολογικά τρόφιμα».

Η αποκαλυπτική έκθεση έρχεται σε μια περίοδο που οι κανόνες της ΕΕ για την αντιμετώπιση των «κοκτέιλ φυτοφαρμάκων» παραμένουν σε εκκρεμότητα, με πολλές οργανώσεις καταναλωτών να προτρέπουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την EFSA να επιταχύνουν την αξιολόγηση του σωρευτικού κινδύνου των φυτοφαρμάκων.

Ενώ το ζήτημα της αξιολόγησης των συνδυασμένων επιδράσεων πολλαπλών φυτοφαρμάκων αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 2005, μόλις το 2020 η EFSA διεξήγαγε μια πιλοτική αξιολόγηση των συνδυασμένων επιδράσεων στον θυρεοειδή και το νευρικό σύστημα.

Από το 2021, η Επιτροπή και η EFSA εργάζονται για την επέκταση των σωρευτικών αξιολογήσεων κινδύνου σε περισσότερες ομάδες φυτοφαρμάκων, με στόχο την πλήρη ενσωμάτωσή τους στη νομοθεσία έως το 2030.

Ένας εκπρόσωπος της EFSA δήλωσε στο Euronews ότι το έργο για την αξιολόγηση του προβλήματος του «κοκτέιλ φυτοφαρμάκων» είναι «πολύπλοκο», καθώς περιλαμβάνει μεγάλα σύνολα δεδομένων, νέα εργαλεία λογισμικού και εκτεταμένη συνεργασία με εταίρους της ΕΕ και διεθνείς εταίρους.

«Επί του παρόντος, προετοιμάζουμε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής «προοπτικής» σωρευτικής αξιολόγησης κινδύνου, πριν από την έγκριση της προβλεπόμενης χρήσης του φυτοφαρμάκου, στο πλαίσιο αιτήσεων για μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Μια πιλοτική άσκηση με χώρες της ΕΕ έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2026, ώστε να επιτραπεί στους εθνικούς εμπειρογνώμονες να δοκιμάσουν το εργαλείο και τη μεθοδολογία που αναπτύσσονται από τον οργανισμό τροφίμων της ΕΕ, δήλωσε εκπρόσωπος της EFSA.

Φυτοφάρμακα και «χημικά για πάντα»

Η επιστημονική μελέτη της PAN Europe διεξήχθη μεταξύ 1ης και 20ής Σεπτεμβρίου 2025, κατά την οποία οι ερευνητές επέλεξαν τρία έως πέντε δείγματα διαφορετικών συμβατικών μήλων τοπικής παραγωγής από σούπερ μάρκετ ή αγορές, για συνολικά 59 δείγματα μήλων εθνικής καλλιέργειας, σύμφωνα με την έκθεση.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι το 71% των δειγμάτων μήλων περιείχε τουλάχιστον ένα υπόλειμμα της κατηγορίας των πιο τοξικών φυτοφαρμάκων της ΕΕ, το 64% περιείχε τουλάχιστον ένα υπόλειμμα φυτοφαρμάκων PFAS, γνωστών και ως « χημικές ουσίες του χρόνου », και το 36% περιείχε ένα νευροτοξικό φυτοφάρμακο.

Η φλουδιοξονίλη, ένα φυτοφάρμακο PFAS, βρέθηκε σε σχεδόν 40% των δειγμάτων, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία σημειώνει ότι η επικίνδυνη χημική ουσία ταξινομήθηκε ως «ενδοκρινικός διαταράκτης» στην ΕΕ το 2024.

«Θα έπρεπε να είχε απαγορευτεί, αλλά τα κράτη μέλη της ΕΕ το εμποδίζουν εδώ και ένα χρόνο. Είναι τοξικό για το συκώτι και τα νεφρά των ανθρώπων και αποδεκατίζει τα ψάρια και τα αμφίβια σε υδάτινα περιβάλλοντα», ανέφερε η PAN Europe σε ανακοίνωση με την οποία δημοσιεύτηκε η έκθεση.

Η Επιτροπή πρότεινε αλλαγές τον Δεκέμβριο του 2025 που θα αποδυνάμωναν τη ρύθμιση των φυτοφαρμάκων, επιτρέποντας στις εγκρίσεις να διαρκούν επ’ αόριστον και καταργώντας την απαίτηση επανεκτίμησης της τοξικότητας των φυτοφαρμάκων με βάση νέα επιστημονικά στοιχεία κάθε 10 έως 15 χρόνια.

Η πρόταση θα επέτρεπε επίσης στις χώρες της ΕΕ να αγνοούν τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα κατά την αξιολόγηση των κινδύνων από τα φυτοφάρμακα.

«Υπάρχουν ολοένα και περισσότερα επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η έκθεση σε φυτοφάρμακα μέσω των τροφίμων σχετίζεται με τη στειρότητα και πιθανώς με καρκίνους», δήλωσε ο Simon.

«Η συνεχής έκθεση των πολιτών σε μείγματα τοξικών ουσιών μέσω των τροφίμων, του αέρα ή της σκόνης δεν λαμβάνεται υπόψη, αυτό το σημαντικό ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους ρυθμιστικούς φορείς», κατέληξε ο Simon.

Πηγή: Euronews