Viral έγιναν σε λίγες ώρες στην Κίνα οι σκηνές σε συρμό του μετρό, όταν δεκάδες φίδια ξέφυγαν από το δοχείο μεταφοράς τους και άρχισαν να έρπονται στο πάτωμα του βαγονιού.

Το ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε όταν ένας επιβάτης μετέφερε τα ερπετά μέσα σε έναν κουβά, ο οποίος ανατράπηκε ή δεν είχε ασφαλιστεί σωστά. Αποτέλεσμα ήταν τα φίδια να σκορπιστούν γρήγορα στον χώρο, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες. Αν και μερικοί μετακινήθηκαν έντρομοι στις άκρες του βαγονιού για να διατηρήσουν μία απόσταση ασφαλείας, η αντίδραση των περισσοτέρων ήταν εντυπωσιακά ψύχραιμη. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς βοήθησαν μαζεύοντας με τα χέρια τους τα φίδια και βάζοντάς τα πάλι στο δοχείο μεταφοράς.

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