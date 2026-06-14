Η Γενεύη βρέθηκε στο επίκεντρο έντασης το απόγευμα του Σαββάτου 13/6, όταν μεγάλη πορεία κατά της συνόδου κορυφής της G7 εξελίχθηκε σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, με επεισόδια να καταγράφονται σε μικρή απόσταση από την ευρωπαϊκή έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Οι ταραχές ξέσπασαν παραμονή της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά στο γειτονικό Εβιάν της Γαλλίας, ενώ χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην ελβετική πόλη για να εκφράσουν την αντίθεσή τους προς τις πολιτικές και οικονομικές επιλογές των ισχυρότερων δυτικών κρατών.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, ομάδες διαδηλωτών πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας. Η αστυνομία απάντησε με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων σε μια προσπάθεια να διαλύσει τα πιο συγκρουσιακά τμήματα της πορείας.

Γενεύη: Φωτιά σε Tesla και ζημιές σε κτίρια διεθνών οργανισμών

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Tesla, εικόνα που γρήγορα έκανε τον γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Παράλληλα, προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια που στεγάζουν διεθνείς οργανισμούς και πολυεθνικές εταιρείες. Ανάμεσα στους στόχους των επιθέσεων ήταν γραφεία των Ηνωμένων Εθνών, η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers (PwC), καθώς και η έδρα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), ενός από τους σημαντικότερους εξειδικευμένους οργανισμούς του ΟΗΕ.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη πλήρη απολογισμό των ζημιών ούτε τον αριθμό των συλλήψεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου ότι λαμβάνουν αποφάσεις με παγκόσμιες συνέπειες χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση, ενώ συνδέουν τη δράση της G7 με την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, την κλιματική κρίση και τις διεθνείς συγκρούσεις.

Πολλοί συμμετέχοντες κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και πανό κατά του καπιταλισμού, ενώ συνθήματα στρέφονταν και κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Reuters, αρκετοί διαδηλωτές περιέγραψαν τη σύνοδο ως «συνάντηση των πλουσίων», υποστηρίζοντας ότι αποτελεί σύμβολο της συγκέντρωσης πολιτικής και οικονομικής εξουσίας στα χέρια μιας μικρής παγκόσμιας ελίτ.

Από ειρηνική πορεία σε πεδίο έντασης

Παρά τη βίαιη κατάληξη, η κινητοποίηση ξεκίνησε ειρηνικά. Σύμφωνα με τους διοργανωτές και τις τοπικές αρχές, περίπου 20.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία, η οποία διέσχισε κεντρικούς δρόμους της Γενεύης.

Στη διαδήλωση συμμετείχαν περιβαλλοντικές οργανώσεις, συνδικάτα, φοιτητικές συλλογικότητες, κινήματα κατά της παγκοσμιοποίησης και φιλοπαλαιστινιακές ομάδες.

Σε πολλά σημεία κυμάτιζαν παλαιστινιακές σημαίες, ενώ συνθήματα στρέφονταν κατά της G7, των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και των δυτικών κυβερνήσεων.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι η G7 αποτελεί σύμβολο συγκεντρωμένης πολιτικής και οικονομικής ισχύος και κατηγορούν τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου ότι λαμβάνουν αποφάσεις με παγκόσμιες επιπτώσεις χωρίς ουσιαστική δημοκρατική λογοδοσία.

«Είναι μια συνάντηση των ισχυρών που αποφασίζουν για δισεκατομμύρια ανθρώπους χωρίς αυτούς», δήλωσαν συμμετέχοντες στα διεθνή πρακτορεία, συνδέοντας τη δράση της G7 με τις κοινωνικές ανισότητες, την κλιματική κρίση και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις.

Η Γενεύη σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού

Τα επεισόδια δεν αιφνιδίασαν τις ελβετικές αρχές. Εδώ και ημέρες η Γενεύη βρισκόταν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία της πόλης.

Πολλά καταστήματα και επιχειρήσεις στο κέντρο είχαν καλύψει τις βιτρίνες τους με ξύλινα προστατευτικά πάνελ, φοβούμενα βανδαλισμούς. Οι τοπικές αρχές είχαν προειδοποιήσει ότι η φετινή σύνοδος θα μπορούσε να προσελκύσει χιλιάδες ακτιβιστές από όλη την Ευρώπη.

Οι φόβοι αυτοί συνδέονται και με τη μνήμη των μεγάλων ταραχών που είχαν σημειωθεί το 2003, όταν η τότε σύνοδος της G8 στο Εβιάν είχε προκαλέσει εκτεταμένα επεισόδια και σημαντικές καταστροφές τόσο στη Γαλλία όσο και στη Γενεύη.

Στο επίκεντρο η σύνοδος της G7

Η σύνοδος κορυφής της G7 πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων διεθνών ανακατατάξεων, με θέματα όπως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, οι εμπορικές σχέσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και η παγκόσμια οικονομία να κυριαρχούν στην ατζέντα των ηγετών.

Ωστόσο, για χιλιάδες διαδηλωτές που βρέθηκαν στους δρόμους της Γενεύης, η ίδια η ύπαρξη της G7 αποτελεί το πρόβλημα.

Θεωρούν ότι το κλειστό κλαμπ των ισχυρότερων βιομηχανικών κρατών συνεχίζει να καθορίζει κρίσιμες παγκόσμιες πολιτικές χωρίς τη συμμετοχή μεγάλου μέρους του πλανήτη, τροφοδοτώντας αντιδράσεις που, όπως φάνηκε και το Σάββατο, μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε εκρηκτική κοινωνική ένταση.