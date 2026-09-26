Σε γενική επιστράτευση ενάντια στους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι προχώρησε ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Υεμένης, Ρασάντ αλ Αλίμι. Η απόφαση ελήφθη στον απόηχο της ραγδαίας κλιμάκωσης των επιθέσεων από την πλευρά των ανταρτών, οι οποίοι βάζουν στο στόχαστρο τόσο τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης υεμενικής κυβέρνησης, όσο και τη στενή της σύμμαχο, Σαουδική Αραβία.

Σε μια στρατηγική κίνηση με στόχο την αποδυνάμωση του αντίπαλου στρατοπέδου, ο αλ Αλίμι δεσμεύτηκε για την παροχή γενικής αμνηστίας. Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου και αφορά οποιονδήποτε μαχητή επιλέξει να αποσκιρτήσει και να εγκαταλείψει οριστικά τις τάξεις των Χούθι.

Υπενθυμίζεται ότι η Υεμένη, έπειτα από πολυετή περίοδο σχετικής νηνεμίας, έχει παρασυρθεί ξανά στη δίνη του πολέμου από τον περασμένο Ιούλιο. Η ραγδαία αναζωπύρωση των μαχών στο εσωτερικό της χώρας αποτελεί άμεση συνέπεια της ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης, η οποία πυροδοτήθηκε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου ύστερα από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.