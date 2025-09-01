Ένας νέος στολίσκος της κίνησης Global Sumud Flotilla μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα, απέπλευσε από τη Γένοβα την Κυριακή, με έναν εκπρόσωπο των λιμενεργατών να προειδοποιεί ότι αν χαθεί η επικοινωνία με τα σκάφη, οι λιμενεργάτες θα μπλοκάρουν αμέσως όλες τις αποστολές εμπορευμάτων προς το Ισραήλ.

Τα πλοία θα ενταχθούν στην αποστολή του Παγκόσμιου Στόλου Sumud όταν καταστεί εφικτό, καθώς ο κύριος όγκος του Global Sumud Flotilla αρχικά αναχώρησε από τη Βαρκελώνη επίσης την Κυριακή με σκοπό να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, όμως επέστρεψε στο ισπανικό λιμάνι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Μιλώντας σε μια συγκέντρωση στις αποβάθρες της Γένοβας, ενός από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης, ένας εκπρόσωπος του συνδικάτου λιμενεργατών USB δήλωσε ότι αν η επικοινωνία με τον στολίσκο χαθεί «έστω και για 20 λεπτά», θα μπλοκαριστούν αμέσως όλες τις αποστολές προς το Ισραήλ, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους.

«Γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου, αυτά τα σκάφη θα φτάσουν κοντά στις ακτές της Γάζας. Αν χάσουμε την επαφή με τα σκάφη μας, με τους συντρόφους μας, έστω και για 20 λεπτά, θα κλείσουμε όλη την Ευρώπη. Θα εξαπολύσουμε διεθνή απεργία, θα μπλοκάρουμε τους δρόμους. Θα μπλοκάρουμε τα πάντα. Τα κορίτσια και τα αγόρια μας πρέπει να επιστρέψουν χωρίς γρατσουνιά, και όλα τα αγαθά μας, που ανήκουν στον λαό, μέχρι και το τελευταίο κουτί, πρέπει να φτάσουν εκεί που πρέπει να πάνε», δήλωσε ο λιμενεργάτης, ένα βίντεο του οποίου έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο και στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. «Από αυτήν την περιοχή φεύγουν 13 έως 14.000 κοντέινερ κάθε χρόνο για το Ισραήλ, ούτε ένα καρφί δεν θα φύγει πια», τόνισε.

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud είναι η τέταρτη και μεγαλύτερη πρόκληση κατά του ναυτικού αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ φέτος, με 20 πλοία και πάνω από 300 μέλη πληρώματος, που θα αναχωρήσουν κυρίως από τη Βαρκελώνη.

Η αποστολή οργανώθηκε καθώς η Γάζα αντιμετωπίζει μια επιδεινούμενη ανθρωπιστική καταστροφή, με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ να προειδοποιούν για συνθήκες λιμού σε όλη την περιοχή.

Στη Γένοβα, κατά την επιχείρηση συγκέντρωσης τροφίμων συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 300 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το Σάββατο, πάνω από 50.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε μια πορεία με πυρσούς στους δρόμους για την υποστήριξη της αποστολής.

Ανάμεσά τους και η δήμαρχος της πόλης, Σίλβια Σάλις, η οποία δήλωσε ότι «κάθε μέρα είμαι περήφανη ως δήμαρχος αυτής της πόλης, αλλά απόψε είμαι ακόμη περισσότερο».