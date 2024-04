Γεωργιανοί βουλευτές ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση σήμερα μέσα στο κοινοβούλιο καθώς οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος σκέφτονται να προωθήσουν τον αμφιλεγόμενο νόμο περί «ξένων πρακτόρων» ο οποίος έχει επικριθεί από τις δυτικές χώρες.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από την γεωργιανή τηλεόραση δείχνουν τον Μαμούκα Μντιναράτζε, αρχηγό της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος “Γεωργιανό Όνειρο” που προωθεί το νομοσχέδιο, να δέχεται γροθιά στο πρόσωπο από τον βουλευτή της αντιπολίτευσης Αλέκο Ελισασβίλι, ενώ μιλούσε από το βήμα.

Το περιστατικό προκάλεσε έναν ευρύτερο καβγά μεταξύ αρκετών βουλευτών, ένα περιστασιακό φαινόμενο στο συχνά θορυβώδες κοινοβούλιο της Γεωργίας.

