Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη εξαιτίας έκρηξης, πιθανόν οφειλόμενης σε διαρροή αερίου, η οποία είχε αποτέλεσμα να καταρρεύσει εν μέρει πενταώροφο κτήριο στην Τιφλίδα, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

«Στα συντρίμμια βρέθηκαν έξι πτώματα, συμπεριλαμβανομένου αυτού μικρού παιδιού», είπε σε δημοσιογράφους ο Γεωργιανός υπουργός Εσωτερικών, ο Σουλχάν Ταμαζασβίλι.

Η έκρηξη έγινε χθες το πρωί, όταν κάτοικος της πολυκατοικίας προσπάθησε να ανάψει καλοριφέρ αερίου, πρόσθεσε ο υπουργός.

An explosion authorities say was caused by a gas leak in a residential apartment building in a Tbilisi suburb has left several residents injured and seven people, including three children, trapped under rubble. 🔗 Read more: https://t.co/2ENZAHriVM https://t.co/qxjsNzGMOp — OC Media (@OCMediaorg) November 19, 2026

Κορίτσι τριών ετών διασώθηκε στην επιχείρηση στα συντρίμμια, υπό τις επευφημίες περίοικων και άλλων που είχαν συγκεντρωθεί στον τόπο της καταστροφής.

Rescuers in Tbilisi just pulled a 3-year-old out of the rubble completely unharmed. A gas explosion collapsed part of an apartment building earlier today, 3 people are dead so far and they’re still digging for others. Nothing but respect for these guys. 🇬🇪 https://t.co/BQg5UI9FlM — Irakli Dekanosidze🇬🇪 (@ishowdeka) November 19, 2026

Το ένα από τα θύματα πιθανόν είναι η μητέρα του τρίχρονου παιδιού, ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης, Τεϊμουράζ Μγκεμπρισβίλι.

An explosion occurred today in a residential building in Tbilisi. 7 people were trapped under the rubble. 3 of them, including a child, were found dead. Rescuers pulled one child out alive, while the search for the remaining victims is ongoing. https://t.co/TvtpA8qYPE — PUBLIKA (@Publika_ge) November 19, 2026

Άλλοι τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομεία, ανάμεσά τους αγόρι 11 ετών σε σοβαρή κατάσταση.

Φωτογραφία: X/The Caspian Post