Οι αρχές της Γεωργίας ερευνούν τη φθορά που υπέστη μια πρόσφατα τοποθετηθείσα εικόνα στον Καθεδρικό Ναό της πρωτεύουσας Τμπιλίσι (Τυφλίδα) που απεικονίζει τον Ιωσήφ Στάλιν, ένα θέμα που έχει προκαλέσει βαθύ διχασμό στη Γεωργία σχετικά με την κληρονομιά του πρώην δικτάτορα της Σοβιετικής Ένωσης.

Ένας άγνωστος δράστης έριξε χρώμα την Τρίτη πάνω στην εικόνα, η οποία εκτίθεται στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος στο Τμπιλίσι εδώ και αρκετούς μήνες, μετέδωσε το γεωργιανό πρακτορείο ειδήσεων Interpress. Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την εικόνα να έχει παραμορφωθεί με μπλε χρώμα.

After an activist threw blue paint on a religious icon with a panel depicting Soviet dictator Josef Stalin in a Tbilisi cathedral, an angry crowd surrounded her house, threatening to retaliate against her for defacing the religious image. Read more here: https://t.co/XEjFEsJEF3 pic.twitter.com/xCi7VDrtpf — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) January 11, 2024

Στην εικόνα φαίνεται ο γεννημένος στη Γεωργία Στάλιν – ένας δηλωμένος άθεος που κατέστειλε βίαια τη θρησκεία σε ολόκληρη τη Σοβιετική Ένωση – να ευλογείται από την Αγία Ματρώνα της Μόσχας, μια ορθόδοξη αγία της Ρωσίας, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

The icon with Stalin appeared in the most important temple of the Georgian Orthodox Church – the Holy Trinity Cathedral in Tbilisi. The image of the Soviet leader came to the temple as a gift from the pro-Russian Alliance of Patriots of Georgia party Source: PAP pic.twitter.com/ONOSU9s7WS — Belsat in English (@Belsat_Eng) January 9, 2024

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γεωργίας έδωσε εντολή να διεξαχθεί έρευνα για το περιστατικό με την εικόνα, αναφέρει το Interpress, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Η εικόνα έχει καθαρισθεί και ο καθεδρικός ναός φυλάσσεται από αστυνομικούς.

Το εθνικιστικό κόμμα της Γεωργίας «Συμμαχία των Πατριωτών», το οποίο εκφράζει επίσης φιλορωσικές απόψεις, ανακοίνωσε ότι δώρισε την εικόνα στον καθεδρικό ναό. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει τα τελευταία χρόνια την αποκατάσταση του Στάλιν στο πλαίσιο των προσπαθειών να στηρίξει την εθνική υπερηφάνεια.

Ένας Γεωργιανός πρώην βουλευτής, ο Γκιόργκι Καντελάκι, ήταν ο πρώτος που επέστησε την προσοχή το περασμένο Σαββατοκύριακο για την παρουσίαση της εικόνας στον καθεδρικό ναό, καταδικάζοντάς της ως μια πολιτικά υποκινούμενη κίνηση για την ενίσχυση της φήμης του Στάλιν.

«Είμαι εξοργισμένος επειδή η ιδέα αυτής της εικόνας είναι να υμνήσει τον Στάλιν και να τον παρουσιάσει με θετικό τρόπο. Έναν που διέπραξε τις μεγαλύτερες μαζικές δολοφονίες στην ιστορία, ο δημιουργός του σοβιετικού ολοκληρωτικού καθεστώτος», δήλωσε ο Καντελάκι στο πρακτορείο Reuters.

Russia-linked extremists have surrounded the home of civil activist Nata Peradze, who spray-painted the icon of Stalin in blue at Tbilisi’s Holy Trinity Cathedral pic.twitter.com/QrebMFToq5 — Mtavari TV (@MtavariChannel) January 10, 2024

Ο διχασμός των Γεωργιανών

Ο Στάλιν, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Ιωσήφ Τζουγκασβίλι, γεννήθηκε το 1878 στην πόλη Γκόρι της Γεωργίας, στην οποία βρίσκεται ένα μουσείο για τη ζωή και το έργο του, το οποίο εξακολουθεί να προσελκύει σταθερά τουρίστες, αν και το άγαλμα του δικτάτορα στην πλατεία της πόλης απομακρύνθηκε το 2010.

Αφού εδραίωσε την εξουσία του μετά το θάνατο του ηγέτη των Μπολσεβίκων Βλαντίμιρ Λένιν το 1924, ο Στάλιν κυβέρνησε τη Σοβιετική Ένωση με σιδηρά πυγμή μέχρι το θάνατό του το 1953.

Ενώ οι υποστηρικτές του Στάλιν – τόσο στη Ρωσία όσο και στη Γεωργία – τον εξυμνούν ως τον άνθρωπο που νίκησε τον ναζισμό στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι επικριτές του βλέπουν έναν αιμοδιψή δικτάτορα που έστειλε εκατομμύρια ανθρώπους στα στρατόπεδα εργασίας Γκουλάγκ και προήδρευσε της Μεγάλης Τρομοκρατίας του 1936-38, κατά την οποία, σύμφωνα με τους ιστορικούς, έχασαν τη ζωή τους έως και 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο πρώην βουλευτής Καντελάκι, ο οποίος τώρα εργάζεται στο Εργαστήριο Έρευνας Σοβιετικού Παρελθόντος του Τμπιλίσι, μια δεξαμενή σκέψης, δήλωσε ότι ορισμένοι Γεωργιανοί – και όχι μόνο οι ηλικιωμένοι που νοσταλγούν τη σοβιετική εποχή – πιστεύουν ότι ο Στάλιν ήταν ένας κρυφός χριστιανός που προσπαθούσε να διατηρήσει τον αρχαίο πολιτισμό, ακόμη και όταν ο ίδιος επέβλεπε τη συστηματική δίωξη της θρησκείας.

«Τριάντα χρόνια αφότου η Γεωργία απέκτησε την ανεξαρτησία της (από τη Μόσχα), η γεωργιανή κοινωνία δεν έχει κατά κάποιο τρόπο ξεκαθαρίσει πραγματικά τη θέση της για το άτομο αυτό», δήλωσε ο Καντελάκι.

Μια δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το 2021 το Κέντρο Έρευνας και Πληροφόρησης του Καυκάσου, έδειξε ότι η πλειοψηφία των Γεωργιανών πιστεύει ότι ο Στάλιν ήταν ένας τύραννος που ευθύνεται για εκατομμύρια θανάτους και ότι ήταν επίσης ένας σκληρός ηγέτης που έφερε την ευημερία στη Σοβιετική Ένωση.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι οι Γεωργιανοί πατριώτες πρέπει να είναι υπερήφανοι για τον Στάλιν.

Έξω από τον καθεδρικό ναό την Τετάρτη, επίσης, Γεωργιανοί έδειχναν να διαφιλονικούν για τον Στάλιν.

«Ήταν ένας μεγάλος, μεγάλη προσωπικότητα» δήλωσε η γιαγιά Μάριαμ Μπαμπυνασβίλι. «Ήταν ένας θεόσταλτος και χρειαζόμαστε περισσότερους τέτοιους».

Ωστόσο η 29χρονη Νάτια Μπόσλερ δήλωσε ότι «έπαθε εγκεφαλικό» από την απεικόνιση του Στάλιν στη θρησκευτική εικόνα. «Ο Στάλιν έκανε πολλά κακά πράγματα στον λαό. Κατέστρεψε τις ζωές των ανθρώπων και δεν υπάρχει θέση γι αυτόν εδώ», είπε.