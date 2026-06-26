Σκηνές χάους και βίας εκτυλίχτηκαν την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο κοινοβούλιο της Γεωργίας, καθώς βουλευτές της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης πιάστηκαν στα χέρια, μετατρέποντας την αίθουσα της Ολομέλειας σε ρινγκ.

Το πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της τελικής ολομέλειας για την εαρινή σύνοδο, με φόντο την επικείμενη υπερψήφιση του άκρως διχαστικού νομοσχεδίου περί «ξένων παραγόντων» (foreign agent law), μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους της χώρας εδώ και εβδομάδες.

Τα πνεύματα οξύνθηκαν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης διαδικασίας ερωτήσεων και απαντήσεων, η οποία ακολούθησε την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό, Ιρακλί Κομπαχίτζε.

Τότε, η πολιτική αντιπαράθεση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Νομοθέτες από το αντιπολιτευόμενο κόμμα «Για τη Γεωργία» και συνάδελφοί τους από το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» ενεπλάκησαν σε έναν άγριο καβγά. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και τα οπτικοακουστικά ντοκουμέντα, στη συμπλοκή συμμετείχαν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες βουλευτές, ανταλλάσσοντας γροθιές και σπρωξίματα.

Η γενικευμένη σύρραξη στο κοινοβούλιο φέρεται να διήρκεσε αρκετά λεπτά, με την ασφάλεια του κτηρίου να προσπαθεί να επαναφέρει την τάξη. Τα τηλεοπτικά πλάνα και τα βίντεο από το εσωτερικό της αίθουσας μεταδόθηκαν άμεσα από πλήθος διεθνών και τοπικών μέσων ενημέρωσης, κάνοντας γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για την υποβάθμιση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας στη χώρα.

Δείτε βίντεο από τον μεγάλο καβγά που ξέσπασε: