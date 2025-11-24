Νέες αντιδράσεις προκαλεί ο τρόπος που οι Τούρκοι αντιμετωπίζουν την Αγιά Σοφιά.

Φωτογραφίες δείχνουν μεγάλα φορτηγά, τα οποία ζυγίζουν μέχρι και 45 τόνους, να κινούνται μέσα στην Αγία Σοφία, προκαλώντας προβληματισμό και ανησυχία για τη στατικότητα του μνημείου.

Türkiye’de restorasyonlar konusunda artık sözün bittiği yere geldik! 1500 yıllık tarihinde Ayasofya’ya ilk dev vinç kamyonu sokuldu! Bakan Ersoy, geçtiğimiz Nisan ayında Ayasofya’da tarihin en kapsamlı restorasyonunu başlattıklarını açıklamıştı.. Ayasofya’dan… pic.twitter.com/zJVG8mH1bJ — Alp (@AlpSirman) November 24, 2025

Η Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού, κάνει λόγο για ελεγχόμενη προσπάθεια αποκατάστασης του μνημείου, με βάση επιστημονικές εκθέσεις και στατιστικές αναλύσεις.

«Τοποθετήσαμε πάνω στο δάπεδο, τσόχα και μετά άμμο, ώστε να κατανέμεται το φορτίο», αναφέρει ο Τούρκος καθηγητής, Αχμέτ Γκιουλέτς, Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την Αγία Σοφία.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο σχετικά με το εάν τα μαρμάρινα δάπεδα κινδυνεύουν θα υποστούν ζημιά, ο καθηγητής απαντά ότι «Όχι, δεν θα υποστούν ζημιά. Για αυτό το λόγο κάναμε πολλούς υπολογισμούς και ενώ κανονικά το μάρμαρο, θα μπορούσε να αντέξει ένα φορτίο 30 τόνων, σύμφωνα με τα δεδομένα μας, το βάρος που ασκούν τα μηχανήματά μας είναι 6 τόνοι».

Παρόλο που το όχημα φαίνεται να έχει τοποθετηθεί πάνω σε προσωρινές προστατευτικές πλάκες, η θέα ενός τόσο βαρέος μηχανήματος πάνω στο μαρμάρινο δάπεδο, εγείρει εύλογες ανησυχίες, για πιθανές φθορές.

Όπως αποκάλυψε ο καθηγητής Αχμέτ Γκιουλέτς, για την ύπαρξη γερανών, μέσα στο ιστορικό μνημείο, υπήρχε διαφωνία ανάμεσα στα μέλη της επιστημονικής επιτροπής.

«Φυσικά, στην αρχή υπήρξαν αντιρρήσεις, όλοι αντιταχθήκαμε, αλλά όταν καταλάβαμε ότι ήταν απαραίτητο, αναγκαστήκαμε να το κάνουμε. Αν υπήρχε πιο εύκολος τρόπος, θα τον είχαμε εφαρμόσει», σημειώνει.

Σύμφωνα με την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιεί εργασίες για την αντισεισμική ασφάλεια του μνημείου: Από την είσοδο της δυτικής αυλής μέχρι την είσοδο της κύριας αίθουσας προσευχής, κατασκευάστηκε πολυστρωματικό πλαίσιο από προκατασκευασμένα στοιχεία και ξύλινα στηρίγματα πάνω σε μεταλλική πλατφόρμα, σύμφωνα με τις στατικές μελέτες. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύτηκαν τα μαρμάρινα δάπεδα και ταυτόχρονα δημιουργήθηκε ασφαλής διαδρομή για τα οχήματα.

Οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο αναστήλωσης του μνημείου.

