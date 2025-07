Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο ομογενειακό ραδιόφωνο Κόσμος FM της Νέας Υόρκης, χαρακτήρισε το Κυπριακό εθνική προτεραιότητα, εκτιμώντας ότι οι προσπάθειες Αθήνας και Λευκωσίας έφεραν το ζήτημα ψηλά στην ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία μιας λειτουργικής σχέσης με την Άγκυρα προκειμένου να προλαμβάνονται οι κρίσεις.

📍New York

FM George Gerapetritis briefed tdy foreign correspondents at the UN, focusing on #Greece’s role as an elected member of the #UNSC🇺🇳, developments in the #MiddleEast & North Africa, Greece-US and transatlantic relations pic.twitter.com/Z1TzzxMi5E

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 18, 2025