Η περιπέτεια των Μπάρι Γουίλμορ και Σάνι Γουίλιαμς, των δύο βετεράνων αστροναυτών της NASA οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) από τον περασμένο Ιούνιο, έλαβε τέλος με καθυστέρηση εννέα μηνών με την προχθεσινή επιστροφή τους στη Γη.

Οι δύο αστροναύτες πήγαν στις αρχές Ιουνίου στον ISS και μετά από παραμονή οκτώ ημερών εκεί θα επέστρεφαν με το Starliner στη Γη.

Όμως, κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα (διαρροή ηλίου), η ύπαρξη των οποίων δεν οδήγησε στην ακύρωση της αποστολής. Στη διάρκεια της πτήσης τα προβλήματα αυτά αυξήθηκαν με αποτέλεσμα όταν το σκάφος έφτασε στον ISS η NASA και η Boeing να αποφασίσουν το πλήρωμα να παραμείνει στο σταθμό μέχρις ότου διερευνήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.

Εννέα μήνες μετά μία αποστολή «σωτηρίας» κατάφερε να τους βοηθήσει να επιστρέψουν στη Γη και σε συνθήκες βαρύτητας. Μετά τον αρχικό ενθουσιασμό για την επιτυχία του εγχειρήματος όμως, άρχισαν οι ανησυχίες όλων για το πόσο «γέρασε» ο οργανισμός των δύο ανθρώπων, στους 9 αυτούς μήνες που έμειναν στο διάστημα.

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες της Γουίλιαμς, 59 ετών, και του συναδέλφου της Μπατς, 62 ετών, να περπατούν δειλά και να χαιρετούν με χειραψία το προσωπικό, αφού υποβλήθηκαν σε μια σειρά από ελέγχους υγείας μετά το εννεάμηνο διαστημικό τους ταξίδι.

Οι γιατροί εξέφρασαν ανησυχίες για την υγεία της Γουίλιαμς, αφού σε μια νέα φωτογραφία φαίνεται εμφανώς αδύναμη.

Home sweet home. 🏠

NASA’s SpaceX #Crew9 touched down at Johnson Space Center’s Ellington Field in Houston at 11:19 pm CDT, March 18, after their @Space_Station mission and successful splashdown earlier this afternoon.

Welcome home, Butch, Suni, Nick, & Aleksandr! pic.twitter.com/fbgWiU9ird

— NASA’s Johnson Space Center (@NASA_Johnson) March 19, 2025