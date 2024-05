Ο άνδρας που επιτέθηκε σήμερα το πρωί εναντίον του ακροδεξιού πολιτικού Μίχαελ Στούρτσενμπέργκερ και άλλων πέντε ατόμων στο Μανχάιμ είναι ο Αφγανός Σουλαϊμάν Α., 25 ετών.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, ο Σουλαϊμάν Α. γεννήθηκε στο Χεράτ του Αφγανιστάν και ζούσε περίπου 40 χιλιόμετρα από το Μανχάιμ, στην Έσση. Μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστός στις αρχές ως ριζοσπαστικοποιημένος ή βίαιος ισλαμιστής.

Στόχος του ήταν οι συμμετέχοντες στην συγκέντρωση που διοργάνωσε σήμερα σε κεντρική πλατεία του Μανχάιμ το «Κίνημα Πολιτών Pax Europa», το οποίο απορρίπτει το πολιτικό ισλάμ και υποστηρίζει ότι θέλει να ευαισθητοποιήσει την γερμανική κοινωνία σχετικά με τον «υπαρξιακό» κίνδυνο του ισλάμ. Το κίνημα τάσσεται κατά της ανέγερσης τζαμιών, απαιτεί απαγόρευση της προσευχής και ζητά την λειτουργία «στρατοπέδων επανεκπαίδευσης» για τους μουσουλμάνους, θεωρεί δε το Κοράνι ως «το πλέον επικίνδυνο βιβλίο στον κόσμο» και το συγκρίνει με το «Ο Αγών μου» του Αδόλφου Χίτλερ. Ο Μίχαελ Στούρτσενμπεργκ, γνωστός σε όλη τη Γερμανία για την ισλαμοφοβική ρητορική του, επρόκειτο να μιλήσει σήμερα στην συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης, η οποία θεωρείται και το κέντρο της μουσουλμανικής ζωής της περιοχής, κοντά στο δεύτερο μεγαλύτερο τζαμί στην Γερμανία, το Τζαμί Σουλτάν. Την επίθεση πάντως καταδίκασαν οι ισλαμικές θρησκευτικές κοινότητες της πόλης.

