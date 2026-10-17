Ένας 72χρονος τρόφιμος γηροκομείου στην πόλη Όλφεν, κοντά στο Ντόρτμουντ, σκότωσε χθες Παρασκευή (16/10) μια ηλικιωμένη και τραυμάτισε άλλες δύο μέσα στην καφετέρια του ιδρύματος, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Messerangriff in einem Seniorenheim in #Olfen

https://t.co/QFnHlAC5YP — BabsiNRW🐕🐕🐦🐦 (@Babsi58089) October 17, 2026

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου WDR και της εφημερίδας Bild, ο 72χρονος μαχαίρωσε τρεις γυναίκες στον χώρο της καφετέριας. Μια 86χρονη βρήκε τον θάνατο, ενώ άλλες δύο γυναίκες (83 και 81 ετών) τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στον τόπο του εγκλήματος συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος δεν πρόβαλλε αντίσταση. Το κίνητρό του παραμένει αδιευκρίνιστο.