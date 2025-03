Στην πόλη Μανχάιμ της δυτικής Γερμανίας σήμανε συναγερμός με το πρακτορείο Reuters να μεταδίδει από τοπικά μέσα πως ένα αυτοκίνητο έχει πέσει πάνω σε πλήθος.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της πόλης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Bild μεταδίδει επίσης πως υπάρχουν αναφορές για αρκετούς τραυματίες και ένα νεκρό.

Ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί

🇩🇪 In Mannheim, Germany, police have cordoned off the city center. Multiple people are injured. The driver has been arrested. The background of the incident is still unclear. pic.twitter.com/kY5h1zxUaV

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Update NEWS (@UpdateNews724) March 3, 2025