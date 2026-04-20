Μειωμένη εμφανίζεται η συνολική εγκληματικότητα στη Γερμανία για το 2025, ωστόσο ανησυχία προκαλεί η αύξηση σεξουαλικών επιθέσεων και περιστατικών παραβατικότητας ανηλίκων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, καταγράφηκαν περίπου 5,5 εκατομμύρια υποθέσεις, σημειώνοντας πτώση 5,6% σε σχέση με το 2024.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος, η μείωση αυτή δεν αποδίδεται απαραίτητα σε περιορισμό της εγκληματικότητας, αλλά κυρίως στη μερική αποποινικοποίηση της κατοχής και καλλιέργειας κάνναβης από τον Απρίλιο του 2024, καθώς και στη μείωση της μεταναστευτικής πίεσης.

«Το κρίσιμο είναι οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς στην καθημερινότητά τους», δήλωσε ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, προαναγγέλλοντας αυστηρότερο σχέδιο αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, που θα περιλαμβάνει και απελάσεις κατ’ επανάληψη παραβατών μεταναστών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι μετανάστες εμφανίζονται «υπερεκπροσωπημένοι» στις στατιστικές, καθώς αποτελούν το 43% των δραστών, ενώ σε επίπεδο υπόπτων καταγράφονται σε τουλάχιστον διπλάσια ποσοστά σε σχέση με τους Γερμανούς σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Παρά τη συνολική πτώση, τα «βίαια» εγκλήματα μειώθηκαν οριακά κατά 2,3%, την ώρα που στα παιδιά σημειώνεται αύξηση 3,3%. Οι ειδικοί αποδίδουν την τάση αυτή στο άγχος για το μέλλον και στην υπερβολική χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αύξηση των βιασμών κατά 9%, ενώ από το 2018 η άνοδος φτάνει σχεδόν το 72%. Σε αυτή την κατηγορία, το ποσοστό των μη Γερμανών υπόπτων ανέρχεται στο 38,5%.

Ανοδική τάση καταγράφεται και στο κυβερνοέγκλημα, κυρίως σε απάτες που σχετίζονται με υποκλοπή στοιχείων πιστωτικών καρτών και παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για μια «διεθνή βιομηχανία οικονομικού εγκλήματος».

Τέλος, σύμφωνα με έρευνα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος για το 2024, το 74% των πολιτών δηλώνει ότι αισθάνεται ασφαλές στη γειτονιά του. Ωστόσο, το αίσθημα ασφάλειας μειώνεται αισθητά τη νύχτα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου περίπου οι μισοί δηλώνουν ότι αισθάνονται ανασφάλεια.