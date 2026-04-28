Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης μεγάπτερης φάλαινας, η οποία έχει εγκλωβιστεί σε ρηχά νερά της Βαλτικής Θάλασσας, κοντά στην περιοχή Φέρντορφ, στο νησί Πέελ της Γερμανίας.

Από νωρίς σήμερα (28/4) το πρωί, διασώστες, εθελοντές και ειδικοί καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν το μεγαλόσωμο ζώο, που παραμένει ακινητοποιημένο σε ένα ιδιαίτερα περιορισμένο βάθος.

Στην περιοχή έχουν ήδη αναπτυχθεί ειδική φορτηγίδα και ρυμουλκό, με στόχο, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, τη μεταφορά της φάλαινας προς τη Βόρεια Θάλασσα, όπου τα βαθύτερα νερά αυξάνουν τις πιθανότητες επιβίωσής της. Οι διασώστες έχουν καλύψει το σώμα της με προστατευτικά υφάσματα για να αποτραπεί η αφυδάτωση και η έκθεσή της στον ήλιο, ενώ μικρά σκάφη χρησιμοποιούνται για την όσο το δυνατόν πιο ήπια προσέγγισή της.

Η παρουσία μεγάπτερης φάλαινας στη Βαλτική, χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σπάνια, καθώς το συγκεκριμένο είδος ζει κυρίως σε ανοιχτές θάλασσες και ωκεανούς. Οι Αρχές εξετάζουν τα πιθανά αίτια που οδήγησαν το ζώο, τόσο μακριά από το φυσικό του περιβάλλον. Η επιχείρηση συνεχίζεται, με τους ειδικούς να υπογραμμίζουν ότι οι επόμενες ώρες, θα είναι καθοριστικές για την έκβαση της διάσωσης.