Απίστευτα πλάνα από τη Γερμανία δείχνουν μετανάστες να επιτίθενται ο ένας στον άλλον με τσεκούρια, σφυριά και ρόπαλα στη μέση του δρόμου της πόλης Ντύρεν, την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026.

Η βάρβαρη μάχη ξέσπασε γύρω στις 6:50 μ.μ. όταν γυναίκες ρίχτηκαν στο έδαφος και τα θύματα άρχισαν να ξυλοκοπούνται, ενώ βρίσκονταν ήδη πεσμένα κάτω. Άνδρες κυκλοφορούσαν ανενόχλητοι κρατώντας τσεκούρια.

Το περιστατικό συνέβη στη μέση της ημέρας, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενα έκρυθμη κατάσταση ανομίας στη Γερμανία.

Oι κάτοικοι της γερμανικής πόλης Ντύρεν παρακολουθούσαν έντρομοι, καθώς έως και 20 άτομα συνεπλάκησαν ανεξέλεγκτα στο δρόμο κοντά στην Bonner Platz, μια κεντρική τοποθεσία της πόλης της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας .

Παρευρισκόμενοι κατάφεραν να χωρίσουν τις ομάδες πριν φτάσει η αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν «αντικείμενα για χτυπήματα».

Το βίντεο δείχνει καθαρά τις επιθέσεις, με άνδρες να περιφέρονται χαλαρά κρατώντας τσεκούρια μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης:

Η συμπρόεδρος της «Alternative for Germany» (AfD), Άλις Βάιντελ, αντέδρασε στο βίντεο του περιστατικού:

«Μια ομάδα ανδρών στο Ντύρεν ενεπλάκη σε βίαιη συμπλοκή—οπλισμένοι με σφυρί και τσεκούρι, οκτώ άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά. Ο κίνδυνος για τους δικούς μας πολίτες μεγαλώνει καθημερινά, ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπό το CDU δεν κάνει τίποτα. Όποιος διαπράττει εγκλήματα στη Γερμανία πρέπει να εγκαταλείπει τη χώρα αμέσως. Μόνο ένα ισχυρό AfD θα το διασφαλίσει αυτό!»

Η ανάρτησή της λογοκρίθηκε και δεν είναι δυνατή η ενσωμάτωσή της σε κείμενο.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έξι άτομα υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε κοντινά νοσοκομεία. Άλλοι δύο, οι οποίοι επίσης τραυματίστηκαν σοβαρά, αρνήθηκαν την ιατρική φροντίδα.

Κανένας δεν αναφέρθηκε ότι βρίσκεται σε κατάσταση επικίνδυνη για τη ζωή του.