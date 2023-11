Οι ακτιβιστές για το κλίμα της οργάνωσης «Τελευταία Γενιά» (Letzte Generation) έβαψαν για μία ακόμη φορά σήμερα την Πύλη του Βρανδεμβούργου, χρησιμοποιώντας πινέλα και πορτοκαλί μπογιά.

Στην ανατολική πλευρά του σημαντικότερου μνημείου της γερμανικής επανένωσης, βρίσκονται ακόμη σκαλωσιές, καθώς είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης από την προηγούμενη «δράση» των ακτιβιστών, το καλοκαίρι. Σήμερα στόχος ήταν η δυτική πλευρά.

#BREAKING #Germany "Climate" activists have defaced the Brandenburg Gate in Berlin. pic.twitter.com/7QkeS2HVgh

